Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και των υπόλοιπων αθλημάτων, με πολλές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στο ποδοσφαιρικό μενού, ξεχωρίζουν οι αγώνες Αλμπαθέτε – Λας Πάλμας στις 21.00 (Novasports Start), Κρεμονέζε – Φιορεντίνα στις 21.45 (Cosmote Sport 2), καθώς και οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ – Γουλβς (Novasports Premier League), Ράγιο Βαγιεκάνο – Λεβάντε (Novasports 1) και Πόρτσμουθ – Ντέρμπι (Cosmote Sport 3), όλες στις 22.00.

Στο μπάσκετ, η ΕΡΤ2 μεταδίδει στις 19.30 τον αγώνα Χαλκίδα – Πρωτέας Βούλας, ενώ τα ξημερώματα, στις 03.30, το Cosmote Sport 4 δείχνει τη σπουδαία αναμέτρηση Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι λάτρεις του χάντμπολ μπορούν να παρακολουθήσουν στις 17.00 από την ΕΡΤ2 τον τελικό Κυπέλλου (Γ), ενώ οι φίλοι του σνούκερ θα έχουν δράση από νωρίς, με το Παγκόσμιο Όπεν στις 08.00 και στις 13.30 στο Eurosport 1.