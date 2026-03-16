O Άρης φέτος κάνει τα πάντα για να παραμένει σε δύσκολη θέση και να θέτει σε αμφισβήτηση ακόμα και την παρουσία του στο 5-8. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο που θα γλιτώσει όπως φαίνεται ένα κάζο στο οποίο δεν μπλέχτηκε ποτέ ουσιαστικά αλλά περισσότερο βαθμολ0γικά.

Ακόμα και τώρα, η παρουσία στο 5-8 δεν έχει εξασφαλιστεί τυπικά. Ακόμα και μετά την ισοπαλία στις Σέρρες… Τα χθεσινά αποτελέσματα σε Περιστέρι και Νεάπολη, όμως, έδωσαν την ξεκάθαρη εικόνα και τί χρειάζεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Με νίκη επί του ΟΦΗ τελειώνει και το παραμύθι για τους Θεσσαλονικείς. Ακόμα όμως και αν κερδίσουν πάλι δεν θα έχουν πρόβλημα. Εκτός από ένα σενάριο.

Ο μοναδικός τρόπος για να μείνει ο Άρης εκτός 5-8, είναι να χάσει από τους Κρητικούς και την ίδια στιγμή να κερδίσει ο Βόλος τον ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος μέσα στον Λεβαδειακό. Ένας συνδυασμός τριών αποτελεσμάτων που φαντάζει απίθανος…

Το… ζουμί, βέβαια, για τον Άρη δεν είναι να κερδίσει για να μπει στο 5-8. Είναι να κερδίσει για έχει όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό.

Εάν οι Θεσσαλονικείς φτάσουν τους 33 βαθμούς και οι Βοιωτοί τους 42, τότε θα έχουν 17 και 21 αντίστοιχα. Μία διαφορά τέσσάρων βαθμών που θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Λάμπρος Κατσώνης» την επόμενη Κυριακή (22/03).