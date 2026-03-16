Σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις, που ξεκινούν από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου, και θα διαρκέσουν όσο θα συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών στις επιτροπές της Βουλής τις επόμενες ημέρες, αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ).

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λευτέρης Πετράκης, η απόφαση για απεργία του κλάδου είναι ομόφωνη, και σε πλήρη εναρμόνιση με την απόφαση του Κλαδικού Συμβουλίου, ενώ όπως συμπλήρωσε, οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν πανελλαδικά, αρχής γενομένης από αύριο και για όσες ημέρες θα γίνεται η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Ειδικά την ημέρα που στις επιτροπές των φορέων θα είναι οι εκπρόσωποί μας προκειμένου να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, ο κλάδος θα είναι απ’ έξω σύσσωμος, όπως και την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου» είπε.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν συμφωνεί με:

• Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.

• Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα ΕΙΧ με οδηγό.

• Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41.

«Καλούμε όλα τα Σωματεία πανελλαδικά, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα που έχει ο κλάδος.

Αύριο το μεσημέρι, μετά την πρώτη συνεδρίαση των επιτροπών θα ενημερωθείτε για την πορεία των εξελίξεων και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων και δράσεων μας».