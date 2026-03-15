Μια έντονα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στην Τούμπα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά, με όλο το γήπεδο να σηκώνεται όρθιο και να ξεσπά σε παρατεταμένο χειροκρότημα στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, του φίλου του «Δικεφάλου» που δολοφονήθηκε πριν λίγα 24ωρα στην Καλαμαριά.

Παίκτες, τεχνικά επιτελεία και φίλαθλοι συμμετείχαν στη συγκινητική αυτή στιγμή, αποτίοντας φόρο τιμής στον νεαρό οπαδό, σε μια σκηνή που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είχαν καταθέσει λουλούδια στη μνήμη του μπροστά από το μνημείο στη Θύρα 4, ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή, με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα να είναι ιδιαίτερα βαριά.