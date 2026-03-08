Η Συνέλευση των Ειδικών όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν και που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς να το κατονομάζουν το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Άλλο μέλος του σώματος αυτού που είναι αρμόδιο για την επιλογή το προσώπου που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Fars ότι υιοθετήθηκε μια «ισχυρή άποψη, που αντικατοπτρίζει τη θέση της πλειοψηφίας».

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, προειδοποίησε σήμερα ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Σε ανάρτηση στο Χ, στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει όποιο πρόσωπο επιδιώξει να διορίσει διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του.

Χθες, υψηλόβαθμος κληρικός στη Συνέλευση των Ειδικών δήλωσε ότι τα μέλη της θα συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» για να επιλέξουν τον ηγέτη.

