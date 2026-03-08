Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μπρούνο έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Τσικίνιο έπιασε κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ στο 26′.

Δείτε την μεγάλη ευκαιρία των πειραιωτών:

