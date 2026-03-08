Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Μπρούνο έκανε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Τσικίνιο έπιασε κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ στο 26′.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία των πειραιωτών:
Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League
Πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βοιωτία – Τα αποτελέσματα και η επόμενη αγωνιστική.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 σετ και τερμάτισε στην 3η θέση όπου θα αντιμετωπίσει τον Μίλωνα, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ισπανός έκανε σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ