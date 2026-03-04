Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξαν ασφαλείς εναέριους διαδρόμους σε συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου, με τρέχουσα δυνατότητα διαχείρισης έως και 48 πτήσεων ανά ώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας και Τουρισμού, Abdulla bin Touq Al Marri, σε κυβερνητική ενημέρωση την Τρίτη.

Ο υπουργός δήλωσε: «Η χωρητικότητα, με βάση τις διαθέσιμες έκτακτες αεροπορικές διαδρομές, ανέρχεται σήμερα σε 48 πτήσεις ανά ώρα, με δυνατότητα αύξησης στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αξιολογήσεις ασφαλείας». Με τον τρόπο αυτό, τα ΗΑΕ έχουν δημιουργήσει ειδικούς εναέριους διαδρόμους έκτακτης ανάγκης που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια έως και 48 κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα.

Σύμφωνα με τον Al Marri, από την 1η έως και την 3η Μαρτίου έχουν ταξιδέψει συνολικά 17.498 επιβάτες σε 60 πτήσεις. Στην επόμενη φάση προβλέπονται 80 πτήσεις με εθνικούς αερομεταφορείς, μεταφέροντας συνολικά 27.000 επιβάτες. Οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης ασφαλείας και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ωστόσο, οι κανονικές εμπορικές πτήσεις των Emirates, Etihad και Air Arabia δεν έχουν ακόμη επανεκκινήσει, ενώ η flydubai έχει ξεκινήσει περιορισμένες λειτουργίες.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με εταίρους, παρακολουθώντας τις εξελίξεις ώστε να διασφαλιστεί η σταδιακή και ασφαλής επαναφορά της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο.

Στο πλαίσιο της αντίδρασης, έχουν ξεκινήσει περιορισμένες πτήσεις για τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού πολιτών και κατοίκων. «Η ασφάλεια του εναέριου χώρου και των ανθρώπων θα παραμείνει πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», τόνισε ο Al Marri.

Παράλληλα, κάλεσε τους επιβάτες που έχουν επηρεαστεί να μην μεταβαίνουν στα αεροδρόμια, εκτός αν έχουν ειδοποιηθεί απευθείας από την αεροπορική τους εταιρεία, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των ταξιδιωτών.

Τα αεροδρόμια των ΗΑΕ και οι εθνικοί αερομεταφορείς Etihad, Emirates, flydubai και Air Arabia έχουν δώσει σαφείς οδηγίες στους επιβάτες να μην προσέρχονται στο αεροδρόμιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επαναλάβει περιορισμένες πτήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στους επιβάτες που έχουν αποκλειστεί.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει την κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής των τουριστών που έχουν αποκλειστεί. «Η οικονομία των ΗΑΕ απέδειξε την ανθεκτικότητά της απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές και περιφερειακές προκλήσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική σταθερότητα παραμένει ακλόνητη.

