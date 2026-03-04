Ανακούφιση επικρατεί στην οικογένεια του Τζέιλεν Χορντ, καθώς ο αδερφός του, Ελάιζα, βρέθηκε σώος έπειτα από εξαήμερη αγωνία.

Ο φόργουορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε ενημερώσει μέσω ανάρτησής του ότι ο Ελάιζα αγνοούνταν από τις 27 Φεβρουαρίου. Η τελευταία φορά που είχε θεαθεί ήταν στο αεροδρόμιο του Σικάγο, από όπου επρόκειτο να ταξιδέψει για τη Γαλλία. Ωστόσο, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Οι αμερικανικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και τελικά το πρωί της Τετάρτης (4/3) έγινε γνωστό πως εντοπίστηκε στην ίδια πόλη, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Την ευχάριστη είδηση μετέφερε στην οικογένεια η αδερφή του, Αϊάνα, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ελάιζα είναι καλά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για το πού βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες.