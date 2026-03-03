Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα Τρίτη (3/3) μετά από πολύωρη απολογία του ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος, καθώς θεώρησαν ότι η πράξη αυτή είναι αποτέλεσμα του ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Ο 17χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

«Ήταν ατύχημα. Δεν ήθελα να σκοτώσω τον πατέρα μου. Εκείνη την ημέρα περνούσα περιοδεύων, άργησα να πάω στη δουλειά. Όταν πήγα στο σπίτι το μεσημέρι και καθίσαμε για φαγητό, ο πατέρας μου άρχισε να με βρίζει. Σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο συνεργείο για να τον αποφύγω. Όταν ήρθε το απόγευμα, συνέχισε να με βρίζει. Μου πέταξε ένα κυλινδροπίστονο μοτοσικλέτας, με χτύπησε στο στομάχι, έπεσα κάτω. Όπως ήμουν πεσμένος, είδα το εργαλείο και το πέταξα χωρίς να δω», υποστήριξε σύμφωνα με το Star.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός μεγάλωσε σε κακοποιητικό περιβάλλον. Είχαν γίνει καταγγελίες από το 2021 στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ το 2022 ο πατέρας του είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία. Περέμβαση στο σπίτι της οικογένειας είχε κάνει και η Πρόνοια.