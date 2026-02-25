Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τους Ερυθρόλευκους να μένουν εκτός συνέχειας του Champions League. Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι οι Πειραιώτες έκαναν μεγάλη προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα τους απογοήτευσε.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ρέτσος:

Για το ματς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα μας απογοήτευσε. Δώσαμε το 100% όλοι, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ. Θέλαμε να κρατήσουμε το μηδέν πίσω για να έχουμε ελπίδες αν σκοράραμε. Συνεχίζουμε για την προσπάθειά μας στο πρωτάθλημα».

Για τη συνέχεια: «Θέλαμε να προχωρήσουμε. Το πιστεύαμε. Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δώσαμε όλη μας την ενέργεια και επικεντρωνόμαστε τώρα στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος μας στόχος, όπως πάντα, το σημαντικό είναι να ξεκουραστούμε και να νικήσουμε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό».