Ο Νεϊμάρ θυμήθηκε τις μέρες του στη Παρί Σεν Ζερμέν δίπλα στους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ, σε δηλώσεις του.

Το καλοκαίρι του 2021, ο Μέσι αποφάσισε να μετακομίσει στο Παρίσι για να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ, με στόχο την κατάκτηση του Champions League. Ωστόσο, το σχέδιο δεν απέδωσε όπως αναμενόταν, λόγω διαφόρων παραγόντων.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Σάντος αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο και αποκάλυψε πως ο Εμπαπέ ένιωσε ζήλια για τον Αργεντινό, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να αλλάξει αμέσως μόλις ο Μέσι εντάχθηκε στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Νεϊμάρ:

Για τον Κιλιάν Εμπαπέ: «Στην αρχή, τον αποκαλούσα »Golden Boy». Παίζαμε μαζί και του είπα ότι είχε γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και ότι θα ήμουν πάντα εκεί για να τον βοηθήσω, να μιλήσω μαζί του. Ήρθε στο σπίτι μου, δειπνήσαμε μαζί. Όταν έφτασε ο Μέσι ζήλεψε λίγο. Δεν ήθελε να με μοιραστεί με κανέναν. Έτσι άρχισαν τα προβλήματα και η συμπεριφορά του άλλαξε».

Γιατί θεωρεί ότι δεν λειτούργησε στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Εγωισμός. Νομίζω ότι το να έχεις εγωισμό είναι καλό, πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν παίζεις μόνος. Στις μέρες μας, αν δεν βοηθήσουν όλοι, είναι αδύνατο να κερδίσεις οτιδήποτε».