Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κερδισμένοι – χαμένοι

Διαβάστε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο»: Μπορώ να ζήσω χωρίς να είμαι Αρχιεπίσκοπος
Συνέντευξη Ιερώνυμου στα «Νέα»
Η συγκλονιστική ζωή της Ελένης Γλύκατζη‑Αρβελέρ στα ΝΕΑ: Κατοχή, Αντίσταση και το πάθος για γνώση
Μια σπάνια και ανθρώπινη μαρτυρία είχε παραχωρήσει τον Ιούνιο του 2023 η κορυφαία Ελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ στη Ζωή Λιάκα και στα «ΝΕΑ». Στη συνέντευξη, η σπουδαία ακαδημαϊκός μιλά για τα παιδικά της χρόνια κατά την περίοδο της Κατοχής, τις διαδηλώσεις, την Αντίσταση, αλλά και τις εικόνες που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα. Με ειλικρίνεια […]
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από που, πως και πότε – Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Από που, πως και πότε – Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους •Για ποσό έως και τρεις µισθούς, µε επιτόκιο έως 7% από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων •Πότε ανοίγει η σχετική πλατφόρµα, για πόσο καιρό και τι πρέπει να κάνει όποιος ενδιαφέρεται
ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: Στις 21 Φεβρουαρίου με το νέο τεύχος του Int., για τους «ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα»
Αυτό το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί με τα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ το νέο τεύχος του περιοδικού διεθνών θεμάτων Int., αφιερωμένο στους «ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα» και στις εύθραυστες ισορροπίες ενός κόσμου που αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό. Τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στον στρατηγικό στόχο της καθυπόταξης της […]
Τo MEGA στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Το MEGA ήταν ο κυρίαρχος της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Η μεγάλη αναμέτρηση, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, χάρισε στο MEGA την πρώτη θέση, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις. Με ποσοστό 25,8% στο σύνολο του κοινού και 23,1% στο δυναμικό κοινό 18-54, ο αγώνας επικράτησε […]