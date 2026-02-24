Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κερδισμένοι – χαμένοι

Μια σπάνια και ανθρώπινη μαρτυρία είχε παραχωρήσει τον Ιούνιο του 2023 η κορυφαία Ελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ στη Ζωή Λιάκα και στα «ΝΕΑ». Στη συνέντευξη, η σπουδαία ακαδημαϊκός μιλά για τα παιδικά της χρόνια κατά την περίοδο της Κατοχής, τις διαδηλώσεις, την Αντίσταση, αλλά και τις εικόνες που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα. Με ειλικρίνεια […]