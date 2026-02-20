Η Ουκρανία «δεν χάνει» τον πόλεμο που συνεχίζεται εναντίον της Ρωσίας, ενώ η τελική έκβασή του παραμένει αβέβαιη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι χάνουμε τον πόλεμο, ειλικρινά, σίγουρα δεν τον χάνουμε. Το ερώτημα είναι εάν θα κερδίσουμε, ναι, αυτό είναι το ερώτημα, αλλά ένα ερώτημα που έχει πολύ υψηλό τίμημα», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει τις τελευταίες ημέρες σημαντικά τμήματα εδάφους από τις ρωσικές δυνάμεις στον νότο, την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες λόγω της απαίτησης της Μόσχας να αποσυρθεί το Κίεβο από το Ντονμπάς.

«Μέχρι σήμερα, 300 (τετραγωνικά) χιλιόμετρα έχουν απελευθερωθεί» σημείωσε, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Γαλλικό Πρακτορείο διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

Στήριξη από ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες στο Κίεβο «στο ίδιο επίπεδο» όπως πριν, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Λαμβάνουμε τις πληροφορίες που ζητάμε από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και λαμβάνουμε πληροφορίες από τους Αμερικανούς στο ίδιο επίπεδο όπως και πριν», είπε, διευκρινίζοντας ότι παρότι οι ΗΠΑ «έδιναν πάντα πολλές πληροφορίες», δεν απαντούσαν σε όλα τα αιτήματα του Κιέβου.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει προβλήματα συνδεσιμότητας με το δίκτυο Starlink, μετά την απόφαση του Ίλον Μασκ να απενεργοποιήσει τους τερματικούς σταθμούς που χρησιμοποιεί η Ρωσία στη γραμμή του μετώπου. «Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις. Έχω ζητήσει από τον υπουργό Άμυνας να κάνει ό,τι μπορεί», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «πολύ πιο σοβαρά προβλήματα» στον τομέα αυτό.

Εγγυήσεις ασφαλείας και κατάπαυση του πυρός

Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, η Ουκρανία θα ήθελε διεθνή στρατεύματα να εγγυώνται τη διατήρηση της ανάπτυξής τους «πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου». «Θα θέλαμε να δούμε τη (στρατιωτική) δύναμη να είναι πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου. Ασφαλώς, κανείς δεν θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή», δήλωσε, προσθέτοντας πως «οι Ουκρανοί θα ήθελαν οι εταίροι μας να βρίσκονται στο πλευρό μας στη γραμμή».

Το αδιέξοδο για το Ντονμπάς

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, έχουν προσκρούσει στο ζήτημα του Ντονμπάς, της περιοχής που παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο και την οποία το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει. «Οι Αμερικανοί όπως και οι Ρώσοι δηλώνουν ότι εάν θέλετε ο πόλεμος να τελειώσει αύριο, βγείτε από το Ντονμπάς», ανέφερε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση».

Κατά τον ίδιο, η Ουάσινγκτον «βλέπει αυτό ως λύση του προβλήματος», ενώ για τη Ρωσία αποτελεί τρόπο «να πάρει γρήγορα το Ντονμπάς χωρίς να χάσει άνδρες». Το Ντονμπάς περιλαμβάνει τις περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, εκ των οποίων λιγότερο από το 20% της δεύτερης παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι ζητεί πρώτα εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ώστε «μετά να μπορούμε να μιλήσουμε για συμβιβασμό με τους Ρώσους ξεκινώντας από μια πιο ισχυρή θέση». Οποιοσδήποτε συμβιβασμός, πρόσθεσε, μπορεί να περιλαμβάνει και «εδαφικό» χαρακτήρα.

Ωστόσο, τυχόν αποχώρηση του Κιέβου πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να συνοδευτεί από αποχώρηση της Μόσχας. «Εάν υποχωρήσουμε 10, 20, 30, 40 χλμ., τότε θα υποχωρήσουν και αυτοί», είπε.

Η Ουκρανία υποστηρίζει πως το Ντονμπάς διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές άμυνες που εμποδίζουν τον στρατό του Κρεμλίνου να προχωρήσει βαθύτερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η αποχώρηση από την περιοχή θα είχε, όπως επισημαίνεται, μεγάλο πολιτικό και συμβολικό κόστος, καθώς δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους για την υπεράσπισή της.

Η στάση της Μόσχας και το ζήτημα των εκλογών

Το Κίεβο ζητεί εγγυήσεις ασφαλείας για να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ρωσική εισβολή, προτείνοντας την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων κοντά στη γραμμή του μετώπου μετά την εκεχειρία. Από την πλευρά της, η Μόσχα δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού, με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της «δια της ισχύος» εάν η διπλωματία αποτύχει.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι η Μόσχα εργαλειοποιεί την ιδέα της διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία ως πρόσχημα για να τον απομακρύνει από την εξουσία. «Ας είμαστε ειλικρινείς, οι Ρώσοι θέλουν απλά να με αντικαταστήσουν. Κανείς (στην Ουκρανία) δεν θέλει εκλογές κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. Όλοι φοβούνται ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, έναν διχασμό της κοινωνίας», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος στις μελλοντικές εκλογές.