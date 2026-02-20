Απίστευτη εξέλιξη είχε ο τραυματισμός ενός τρίχρονου παιδιού σε παιδικό σταθμό του Βόλου, καθώς το παιδί οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μικροεπέμβαση στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού, το οποίο πιάστηκε στην πόρτα που επιχείρησε να κλείσει βρεφονηπιοκόμος, η οποία με τη σειρά της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα του νηπίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη (19/2), κατά την ώρα λειτουργίας του παιδικού σταθμού. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η βρεφονηπιοκόμος επιχείρησε να κλείσει πόρτα στο κτίριο του σταθμού, χωρίς να προσέξει, ότι το αγοράκι την κρατούσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο δάχτυλο και συγκεκριμένα στον δείκτη του δεξιού του χεριού. Για το ατύχημα οι γονείς φαίνεται ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως από τη διεύθυνση του σταθμού. Όταν πήγαν στο σχολείο για να παραλάβουν το παιδί τους, επικράτησε μεγάλη ένταση. Επί τόπου κλήθηκε ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του παιδιού στο Νοσοκομείο, ενώ κλήθηκε και αστυνομία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το gegonota.news, ο πατέρας του «μπούκαρε» στον παιδικό σταθμό και μπροστά στα μάτια βρεφών που έκλαιγαν, έδειρε άγρια με κλωτσιές και μπουνιές στην πλάτη την πρώτη παιδαγωγό που βρήκε μπροστά του. Η παιδαγωγός που ξυλοκοπήθηκε, μαζί με την συνάδελφό της που συνόδευε το παιδάκι από το εσωτερικό του παιδικού σταθμού στην αυλή, οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, κρατήθηκαν χθες το βράδυ και το πρωί αφέθηκαν ελεύθερες.

Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική, γιατί ο πατέρας είχε καταθέσει μήνυση και είχε δηλώσει στην κατάθεσή του, πως το παιδί είχε υποστεί ακρωτηριασμό. Ο αστυνόμος ωστόσο που εξέτασε την υπόθεση, κατέθεσε πως το παιδί είχε δύο ράματα και χρειάστηκε επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλλαγα. Ο πατέρας που απειλούσε να σκοτώσει τις παιδαγωγούς, τις εξύβριζε χυδαία και ξυλοκόπησε την μια από τις δύο, αναζητείται από το πρωϊ στις 10:00 γιατί εχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του για απειλή κατά της ζωής και ξυλοδαρμό. «Δεν θα ζήσετε για να κυκλοφορείται στον δρόμο, να με φοβάστε», φώναζε και χτυπούσε στα τυφλά, ενώ αποφεύγει την σύλληψη.