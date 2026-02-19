Με χρηματοδότηση συνολικά τριών εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) του υπουργείου Αθλητισμού, προωθείται η αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στο Δήμο Ηρακλείου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση που είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, σε συνέχεια των επαφών που είχαν ξεκινήσει πριν τις εορτές των Χριστουγέννων. Πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά σε τέσσερα έργα στο Δήμο Ηρακλείου, εκτός από την τοποθέτηση νέου ταρτάν στο Στάδιο Ελευθερίας που έχει ήδη ξεκινήσει. Το πλαίσιο έργων αφορά την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του κεντρικού σταδίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην δημιουργία βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στον ίδιο χώρο, στην αναβάθμιση φωτισμού και κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού που αυτές τις ημέρες φιλοξενεί το Final 8, όπως και στη δημιουργία στην περιοχή των Δειλινών, μιας νέας αθλητικής εγκατάστασης με αεροϋποστηριζόμενο θόλο («μπαλόνι»), που θα αφορά κυρίως στην καλαθοσφαίριση.

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός, το πλαίσιο αυτών των έργων θα προωθηθεί μέσω μιας αμεσότερης διαδικασίας στην οποία δεν περιλαμβάνονται προγραμματικές συμβάσεις και εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση και αποστολή των μελετών από το Δήμο Ηρακλείου, θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας για να μπουν τα χρήματα.

«Αξίζει πραγματικά στο Ηράκλειο, γιατί είναι ένας νομός και ένας Δήμος με μεγάλη αθλητική δραστηριότητα. Και επειδή ο αθλητισμός αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, το υπουργείο Αθλητισμού χειρίζεται για πρώτη φορά διπλάσιους πόρους» σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Βρούτσης που ξεκαθάρισε ότι οι πόροι αυτοί θα διοχετευτούν σε όλη την Ελλάδα «στοχευμένα, με αναλογικότητα και δικαιοσύνη» και με στόχο «να σηκώσουμε πιο ψηλά τον ελληνικό αθλητισμό σε επίπεδο υποδομών». Όπως μάλιστα πρόσθεσε ο κ. Βρούτσης, «σε δύο χρόνια από τώρα όλα θα έχουν αλλάξει και θα είναι πολύ καλύτερα».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εμφανίστηκε ικανοποιημένος και ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση, διευκρινίζοντας ότι οι προμελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει πως με τα έργα αυτά θα ενισχυθούν και θα αναβαθμιστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο για τους αθλητές, τους πολίτες αλλά κυρίως τους νέους ανθρώπους, όπως τόνισε.

«Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε έτοιμες τις μελέτες μέχρι τα τέλη Μαρτίου ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι πλέον αυτό της δημοπράτησης και πραγματοποίησης των έργων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλοκαιρινός, που αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία εκταμίευσης των πόρων απευθείας στους δήμους. «Θεωρούμε ότι είναι ορθό και μάλιστα σαν ένας ευρύτερος κανόνας που θα μπορούσε να υιοθετηθεί» είπε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, προσθέτοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται και επισπεύδεται η διαδικασία, κάτι που είναι προφανώς επιθυμητό», ανέφερε.