Δημοφιλή
- 1
Ιστορική απόφαση: Η Γαλλία ποινικοποιεί την προγραμματισμένη απαξίωση
- 2
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ετοιμάζει απολαυστική μακαρονόπιτα χωρίς φύλλο
- 3
Μετά το Ελληνικό, το «Αέναον»: Ξεκινά η ανάπλαση-μαμούθ που αλλάζει για πάντα την Αθηναϊκή Ριβιέρα
- 4
Κλειδώνει η αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου: Ποια 20 επιδόματα «συμπαρασύρει» και πού φτάνει ο μέσ
- 5
Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντωνίου και τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας
- 6
Tim de Craene: Γιατί απέσυρα τη δημοπρασία των φωτογραφιών της Καισαριανής - Δρομολογεί διαδικασίες το ΥΠΠΟ
- 7
Βέλιμιρ Ζάετς στα «Νέα»: «Ο Γιάγκουσιτς είναι μπαλαδόρος και θα βοηθήσει»
- 8
Κάτοικοι των Εξαρχείων απέκλεισαν το εργοτάξιο του μετρό στην πλατεία - «Να ζούμε ανθρώπινα, όχι με λαμαρίνες
- 9
ΕΝΦΙΑ: Έρχονται τα νέα ραβασάκια του φόρου - Πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση
- 10
Λαγάνα: Η πιο viral συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Έντονες αποδοκιμασίες στη Λεωφόρο!
Βαρύ ήταν το κλίμα στη Λεωφόρο μετά το 1-1 του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΛ. Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους ποδοσφαιριστές να κατευθύνονται προς το πέταλο των οργανωμένων, σε μια κίνηση που έμοιαζε περισσότερο με σιωπηρή απολογία. Η αντίδραση της εξέδρας ήταν έντονη, με ισχυρές αποδοκιμασίες να συνοδεύουν την προσέγγιση των παικτών. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: […]
Το «μαύρο πρόβατο» Mπακασέτας και η σκοτεινή αντανάκλαση του Παναθηναϊκού
Το ερώτημα, δεν είναι αν φταίει ο Μπακασέτας, αλλά αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξαναβρεί τον εαυτό του πριν οι ρωγμές γίνουν ρήγματα
Μπενίτεθ: «Είμαι απογοητευμένος, θα χρειαστούμε χρόνο»
Το ίδιο… αφήγημα ακούστηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ. Ο Ισπανός αναφέρθηκε στις απουσίες και τόνισε για πολλοστή φορά, πως θα χρειαστεί… χρόνος! Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει μια προβληματική εικόνα κυρίως όταν θέλει να δημιουργήσει, απέναντι σε ομάδες που παίζουν πιο […]
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά το 1-1 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη εντός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, μένοντας στο 1-1 και διατηρώντας απόσταση έξι βαθμών από τον τέταρτο Λεβαδειακό. Παράλληλα, στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας για την 21η αγωνιστική, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ διατηρείται στην κορυφή με 49 βαθμούς, ενώ […]
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1: Τα παλικάρια δεν… μπορούν
Νέο σοκ για τον Παναθηναϊκό, τούτη τη φορά εντός έδρας, καθώς οι πράσινοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την ΑΕΛ. Άνοιξαν το σκορ οι Βυσσινί, το… έσωσε ο Μπακασέτας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Έντονες αποδοκιμασίες και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τόσο στο ημίχρονο, όσο και στο φινάλε του ματς. Η εξέλιξη […]