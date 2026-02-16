Η νέα εβδομάδα αρχίζει με τον πιο άσχημο τρόπο για τον Άρη. Και πώς να είναι διαφορετικά μετά την ισοπαλία στον Βόλο και την αποκροιυστική εικόνα της ομάδας…

Μέσα σε ένα ήδη επιβαρυμένο κλίμα, το αποτέλεσμα του προηγούμενου Σαββάτου ήρθε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί από σήμερα ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη θέση στο… κάδρο των φετινών ευθυνών.

Η ατμόσφαιρα βαραίνει ολοένα και περισσότερο τον Ανδαλουσιανό προπονητή, ιδιαίτερα μετά τις επιλογές του στο ματς του Πανθεσσαλικό Στάδιο, τόσο για την αρχική ενδεκάδα όσο και για τις παρεμβάσεις του στο ημίχρονο.

Προφανώς, όμως, η κουβέντα για τον Χιμένεθ δεν ξεκινάει από τις παρεμβάσεις του στα παιχνίδια. Η βάση της αποτελείται από τις τέσσερις νίκες πρωταθλήματος τους τελευταίους πέντε μήνες, μαζί με την αδυναμία του να παρουσιάσει έστω μία υποτυπώδη βελτίωση.

Ο Άρης παραμένει… επικίνδυνα προβληματικός στην επίθεση. Έχει τη 2η χειρότερη επίθεση της λίγκας και προχθές στον Βόλο έπρεπε να περιμένει…. 94 λεπτά για να κάνει τελική εστην εστία. Δίχως ένα επιθετικό μοτίβο, δίχως ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης.

Είναι δεδομένο, πλέον, ότι ο Ισπανός τεχνικός έχει αποτυχεί ως επιλογή από τον Καρυπίδη και τον Ρέγες. Οπως είναι δεδομένο ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της ομάδας. Οσο, όμως, ο Χιμένεθ παραμένει στον πάγκο, τόσο μειώνονται και οι ρεαλιστικές πιθανότητες που έχει ο Άρης για να διεκδικήσει την 5η θέση. Οχι ότι φταίει ολοκληρωτικά ο Χιμένεθ για την κατάσταση της ομάδας. Είχαν προηγηθεί άλλα λάθη πριν την δική του έλευση. Φαίνεται, όμως, καιρό τώρα ότι αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση και να παρουσιάσει κάτι καλύτερο.