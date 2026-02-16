Βαρύ ήταν το κλίμα στη Λεωφόρο μετά το 1-1 του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΛ.

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους ποδοσφαιριστές να κατευθύνονται προς το πέταλο των οργανωμένων, σε μια κίνηση που έμοιαζε περισσότερο με σιωπηρή απολογία. Η αντίδραση της εξέδρας ήταν έντονη, με ισχυρές αποδοκιμασίες να συνοδεύουν την προσέγγιση των παικτών. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η υπομονή εξαντλείται και η δυσαρέσκεια μεγαλώνει.

Η αίσθηση ότι η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες του κόσμου είναι πλέον διάχυτη. Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι τεταμένη και βαθμολογικά. Η μάχη για την πρώτη τετράδα εξελίσσεται σε θρίλερ, με τον Λεβαδειακό να αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή.