Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη εντός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, μένοντας στο 1-1 και διατηρώντας απόσταση έξι βαθμών από τον τέταρτο Λεβαδειακό.

Παράλληλα, στο ντέρμπι κορυφής της Τούμπας για την 21η αγωνιστική, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ διατηρείται στην κορυφή με 49 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει τρίτος με 46, έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της Κυριακής άνοιξε με την αναμέτρηση Κηφισιά – ΟΦΗ, η οποία προσέφερε γκολ και θέαμα, λήγοντας 2-2 στη Νίκαια.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός