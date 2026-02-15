Μια διαφορετική κινητοποίηση στα Εξάρχεια πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (15/2) στο κέντρο της γειτονιάς, όπου κάτοικοι και συλλογικότητες επέλεξαν να μετατρέψουν την περίφραξη του εργοταξίου του Μετρό σε μια «σκηνή διεκδίκησης του δημόσιου χώρου».

Με το σύνθημα «Το εργοτάξιο στην πλατεία, η πλατεία στους δρόμους», οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Εξαρχείων γέμισαν μουσικές, συλλογικές κουζίνες, αθλοπαιδιές και δρώμενα. Η γειτονιά δηλώνει έτσι ότι θέλει να παραμείνει ζωντανή και ανθρώπινη. Ενδεικτική είναι η μπασκέτα που στήθηκε στη Βαλτετσίου για «μονά» ματς παιδιών και ενηλίκων.

Με φόντο το εργοτάξιο του μετρό, όπου οι εργασίες έχουν παγώσει εδώ και ενάμιση χρόνο, οι κάτοικοι οργανώνουν εκδηλώσεις ζητώντας την αποκατάσταση της πλατείας. Από νωρίς το πρωί, ομάδες και συλλογικότητες έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους και έχουν στήσει πάγκους με ενημερωτικό υλικό για τα ζητήματα που, όπως τονίζουν, οδηγούν «στον εκτοπισμό των μόνιμων κατοίκων».

«Να διεκδικήσουμε τον δημόσιο χώρο μας»

Η Μαρίνα, μέλος της συνέλευσης «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων», εξηγεί στο Orange Press Agency: «Σήμερα, ενώ όλοι καρναβαλίζουν, εμείς είπαμε να αποκλείσουμε τον χώρο, την πλατεία μας, τον αγαπημένο μας αυτό χώρο που θέλουμε πίσω». Περιγράφοντας το κλίμα στην περιοχή, σημειώνει: «Υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις στα Εξάρχεια. Παντού μπορείς να αποκλειστείς από τους αστυνομικούς. […] Εμείς σήμερα ήρθαμε να αποκλείσουμε με τη ζωντάνια, το κέφι, τη χαρά, να διεκδικήσουμε τον δημόσιο χώρο μας και να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή την ανάγκη μας για ελεύθερο χώρο».

«Μια γειτονιά για τους ανθρώπους που μένουν εδώ»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση της κυρίας Ελένης, εκπροσώπου της συνέλευσης γονέων των παιδικών σταθμών Εξαρχείων. «Εμείς είμαστε εδώ σήμερα γιατί είμαστε μέρος αυτής της γειτονιάς που θέλουμε να παραμείνει η γειτονιά για τους ανθρώπους που μένουν εδώ και όχι μόνο για όσους είναι περαστικοί ή ξέρω ‘γω που μπορούν να πληρώνουν χίλια ευρώ για ένα δυάρι» ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «τα παιδιά είναι ο πιο χειροπιαστός τρόπος να πούμε ότι μια γειτονιά έχει ένα μέλλον πραγματικά ανθρώπινο» και πρόσθεσε πως οι γονείς επιθυμούν «να συνεχίσουμε να ζούμε εδώ και εμείς και τα παιδιά μας και να ζούμε ανθρώπινα και όχι με λαμαρίνες».

Σύμφωνα με την κυρία Ελένη, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι το κλείσιμο των παιδικών σταθμών. «Από πέρσι είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση γιατί άρχισαν να μας ανακοινώνουν από το βρεφοκομείο που υπάγονται οι σταθμοί του Δήμου, ότι κάποια παιδιά θα μείνουν απ’ έξω, ότι την επόμενη χρονιά ο ένας σταθμός εδώ στη Θεμιστοκλέους θα κλείσει» είπε.

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνει, προκαλεί «τρομερή ανασφάλεια και πάρα πολύ μεγάλο θυμό», ειδικά σε μια γειτονιά «που είναι γεμάτη μαγαζιά και μπαρ και Airbnb». Κατέληξε προειδοποιώντας ότι «άμα μας διώξουν και από τους παιδικούς σταθμούς θα μπορούν να είναι όλο και λιγότερα, ή μόνο αυτά που μπορούν ας πούμε οι γονείς τους να πληρώσουν τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό».

«Η πλατεία είναι αποκλεισμένη χωρίς κανένα λόγο»

Η Ανοιχτή Ορχήστρα συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση, δίνοντας καλλιτεχνικό χαρακτήρα στην κινητοποίηση. Η Βαρβάρα, μέλος της Ορχήστρας, εξηγεί: «Εμείς είμαστε η Ανοιχτή Ορχήστρα. Δημιουργηθήκαμε το 2021 ακριβώς για την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου και κόντρα στην απαξίωση του πολιτισμού».

«Σήμερα λοιπόν ήρθαμε στην πλατεία Εξαρχείων μετά από κάλεσμα της Συνέλευσης ‘Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων’, για να στηρίξουμε τη διεκδίκησή τους να τους δοθεί η πλατεία πίσω» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «εδώ και ενάμιση χρόνο δεν γίνεται καμία εργασία μέσα στο εργοτάξιο και η πλατεία είναι αποκλεισμένη από τη γειτονιά χωρίς κανένα λόγο».