Μόνο σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Μανόλο Χιμένεθ, στην ενδεκάδα του Άρη για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

Η μία είναιστην άμυνα, με τον Φρίντεκ αντί του τιμωρημένου Τεχέρο. Η άλλη αφορά την επίθεση, όπου ο Μορόν μένει εκτός και τη θέση του παίρνει ο Κουαμέ. Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός είχε ενοχλήσεις στον αχίλλειο από τα μέσα της εβδομάδας και έτσι δεν ακολούθησε την ομάδα στον Βόλο.

Στο τέρμα ο Αθανασιάδης. Φαντιγκά-Φρίντεκ στα πλάγια μπακ και οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ στα στόπερ. Ράτσιτς-Χόνγκλα στα χαφ, με τον Γένσεν πιο μπροστά. Πέρεθ-Ντούντου στις πλευρές και ο Κουαμέ μοναδικός προωθημένος.

H ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης -Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου – Κουαμέ