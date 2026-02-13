Μαζική συμπλοκή σημειώθηκε σε πτήση της Jet2 από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, προκαλώντας έκτακτη εκτροπή του αεροσκάφους προς τις Βρυξέλλες. Το περιστατικό, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε ανάμεσα σε Βρετανούς επιβάτες και προκάλεσε σκηνές χάους μέσα στην καμπίνα.

Δραματικά πλάνα δείχνουν επιβάτες να ουρλιάζουν, ενώ άλλοι αντάλλασσαν γροθιές και πιάνονταν στα χέρια στον διάδρομο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το επεισόδιο εξαπλώθηκε γρήγορα, με οικογένειες και ηλικιωμένους ταξιδιώτες να παγιδεύονται στην αναταραχή.

Μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες πανικού, αναφέροντας ότι υπήρχαν αίματα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα. Η κατάσταση φέρεται να ξέσπασε όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνο ενός άλλου, ενώ αναφέρθηκαν και ρατσιστικά σχόλια από άτομο που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Έκτακτη προσγείωση και συλλήψεις

Η πτήση εξετράπη προς τις Βρυξέλλες, όπου η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος και έθεσε υπό κράτηση δύο άτομα. Επιβάτες δήλωσαν ότι η ένταση είχε κορυφωθεί σε σημείο που επικράτησε τρόμος στην καμπίνα.

«Σε κάποιο σημείο η κατάσταση έγινε πολύ βίαιη. Οι επιβάτες ήταν σε απόγνωση. Ο κόσμος φοβόταν. Η ατμόσφαιρα έγινε χαοτική», ανέφερε ένας ταξιδιώτης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Σεβασμός στους επιβάτες που εναντιώθηκαν στον ρατσισμό… Το πλήρωμα της Jet2 χειρίστηκε την κατάσταση με ψυχραιμία και επαγγελματισμό».

Αντίδραση της εταιρείας

Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι στα 30 χρόνια καριέρας του θα μπορούσε να μετρήσει τις αναγκαστικές προσγειώσεις του στα δάχτυλα του ενός χεριού, τονίζοντας πως δεν είχε ξαναδεί τόσο βίαιο περιστατικό. Μετά την απρογραμμάτιστη στάση, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς το Μάντσεστερ.

Σε ανακοίνωσή της, η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων «αποτρόπαιη» και γνωστοποίησε ότι στους υπαίτιους θα επιβληθεί ισόβια απαγόρευση πτήσεων.