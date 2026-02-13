Στο επίκεντρο του ψηφιακού μέλλοντος βρέθηκαν για ακόμα μια χρονιά δήμοι, περιφέρειες και εταιρείες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που ξεχώρισαν στα Smart City Awards 2026, τον θεσμό που επιβραβεύει τις πιο πρωτοποριακές δράσεις στον χώρο των «έξυπνων πόλεων». Τα έργα που διακρίθηκαν συνδυάζουν ψηφιακό μετασχηματισμό, βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο θεσμός αυτός, πλέον ορόσημο για την τοπική αυτοδιοίκηση και την τεχνολογία, ανέδειξε τους «πρωταθλητές» της καινοτομίας, αυτούς που μετέτρεψαν το όραμα της «έξυπνης πόλης» σε καθημερινή πραγματικότητα για τους πολίτες.

Η φετινή διοργάνωση δεν ήταν απλώς μια τελετή απονομής βραβείων. Ήταν μια ζωντανή απόδειξη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα έχει πλέον βαθιές ρίζες, συνδέοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη με την πραγματική αναβάθμιση της ζωής μας.

Οι μεγάλοι νικητές της χρονιάς

​Στην κορυφή των διακρίσεων βρέθηκε ο Δήμος Αθηναίων και η ΔΑΕΜ, αποσπώντας τον τίτλο Smart City of the Year. Η πρωτεύουσα επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο σύγχρονης, βιώσιμης και ψηφιακά προσβάσιμης πόλης που λειτουργεί ως πρότυπο για όλη τη χώρα.

​Εξίσου σημαντική ήταν η ανάδειξη του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ως Smart Municipality of the Year, με εφαρμογές που εστιάζουν στην άμεση εξυπηρέτηση του δημότη, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας κατέκτησε τον τίτλο Smart Town of the Year, επενδύοντας σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα που ενισχύει την τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

​Σε επίπεδο περιφέρειας, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδείχθηκε Smart Region of the Year, για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και τις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

​Τεχνολογία και κοινωνική συνοχή

​Ο ιδιωτικός τομέας έδωσε δυναμικό «παρών», με την εταιρεία Crowdpolicy να ανακηρύσσεται Smart City Supplier of the Year. Η συμβολή της στην ανάπτυξη υποδομών που προάγουν τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα στη δημόσια διοίκηση κρίθηκε καθοριστική για τον εκσυγχρονισμό των δήμων.

Η έκπληξη από τη Γαύδο

​Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η απονομή του Platinum Βραβείου στον Δήμο Γαύδου. Το έργο «Πολιτιστικό Εργαστήρι Γαύδου: Από Ερείπιο σε Πυλώνα Βιωσιμότητας και Πολιτισμού» απέδειξε πως η καινοτομία δεν απαιτεί απαραίτητα τεράστιους προϋπολογισμούς, αλλά όραμα και σεβασμό στην παράδοση. Ένα ερειπωμένο κτίσμα μεταμορφώθηκε σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, συνδέοντας την αειφορία με την ταυτότητα του ακριτικού νησιού.