Όλα, συχνά πυκνά, κρέμονται σε μια κλωστή. Νόμος στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν έχουμε ματς-ντέρμπι και δεν παίζουν ρόλο ούτε η φόρμα , ούτε τα ονόματα.

Θα μπορούσε να ειπώθεί πως μια αναγκαστική αλλαγή, αυτή του Πέλκα με τον Χατσίδη, προκάλεσε ντόμινο ανακατατάξεων στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Γιατί λίγο μετά ο Λουτσέσκου έριξε στη μάχη τον Γιακουμάκη αντί του Μύθου και όλα πήραν τον δρόμο τους. Όχι άμεσα, σταδιακά συνέβη και όταν έκανε τις δικές του κινήσεις στη σκακιέρα ο Μπενίτεθ. Ο Γιακουμάκης έδωσε ώθηση στον ΠΑΟΚ και θύμισε τον παίκτη που υπήρξε κομβικός και σκόρερ στη Λεωφόρο.

Όταν μάλιστα ο Ισπανός κόουτς θέλησε να «απαντήσει» και να τονώσει την επίθεσή του, μάλλον ατύχησε. Γιατί σε καμμιά περίπτωση οι Σάντσες, Σβιντέρσκι και Ζαρουρί δεν ήταν καλύτεροι από τους Μπακασέτα, Τεττέη και Κυριακόπουλο, αντίστοιχα. Μέχρι να προσαρμοστούν στα δεδομένα της Τούμπας όσοι ήρθαν από τον πάγκο, το πουλί της πρόκρισης είχε πετάξει οριστικά.

Το πράσινο όνειρο έμεινε στο συρτάρι και δεν απειλήθηκαν καν οι γηπεδούχοι. Το 1-0 από τον Γιακουμάκη μετά πάσα του Χατσίδη, στο δεύτερο ο Ζαρουρί δεν κατάλαβε πού ακριβώς πατούσε στο γήπεδο, ο Γιακουμάκης …ρόλαρε και έπιασε το σουτ, απόκρουση ο Λαφόν και άριστο πλασέ για το 2-0 από τον Χατσίδη.

Ετσι, ο ΠΑΟΚ απόλυτα δίκαια μολονότι βασανίζεται από τραυματισμούς, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό και ελπίζει στον Βόλο να γιορτάσει ακόμη ένα κύπελλο- όπως το ’17 με αντίπαλο (τότε) την ΑΕΚ.

Εκεί θα βρει απέναντί του τον ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη. Μια ομάδα που βελτιώθηκε το τελευταίο διάστημα, κατάφερε να σταματήσει την επίθεση-φωτιά του Λεβαδειακού και να πανηγυρίσει τη δεύτερη συνεχή παρουσία της σε τελικό κυπέλλου έστω κι αν αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ματς-ρεβάνς με 10 ποδοσφαιριστές. Ένα παιχνίδι με σημασία μεγάλη, γιατί αν ο ΟΦΗ κάνει την έκπληξη, τότε τα play offs για τις θέσεις 5-8 της Σούπερ Λίγκας, δεν θα δώσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.