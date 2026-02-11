Η αδιανόητη φρικιαστική υπόθεσή της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλο τον πλανήτη έρχεται ξανά στην επικαιρότητα καθώς η ίδια μίλησε στους New York Times. Σε απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα η Ζιζέλ Πελικό μιλά για εκείνη τη στιγμή που η Αστυνομία της αποκαλύπτει τα σοκαριστικά και απάνθρωπα που έχει υποστεί με ενορχηστρωτή τον ίδιο της τον άνδρα.

I sat down with Gisele Pelicot for almost 3 hours in Paris. This Saturday, the first American interview ⁦@nytimes⁩ . An astonishing and deeply moving conversation. pic.twitter.com/7oB2VjQ7lz — Lulu NYT (@LuluGNavarro) February 10, 2026

«Πήγα να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας και αυτός είχε στο γραφείο του ένα πάκο από φακέλους. Μου είπε “κυρία Πελικό αυτό που θα σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει”. Εγώ άρχισα να ανησυχώ και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά», περιέγραψε η Πελικό.

«Τον ρώτησα “τι συμβαίνει;” και μου είπε “δείτε αυτό τον πάκο” αρχίζοντας να ανοίγει έναν από τους φακέλους και να μου δείχνει μια φωτογραφία. Με ρώτησε “αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;” και εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου γιατί ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα που με βίαζε. Εγώ είπα “δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα” και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή.

Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε “αυτή είστε εσείς”. Εγώ απάντησα “όχι” και άρχισα να έχω αμφιβολίες.

Τότε αυτός μου είπε ξανά “αυτό είναι το δωμάτιό σας κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς“. Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα “όχι, όχι δεν μπορώ άλλο να το αντέξω”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές» είπε ακόμα.

Η Ζιζέλ Πελικό, που εξελίχθηκε σε εμβληματική μορφή για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, υπήρξε θύμα του πρώην συζύγου της. Για μια δεκαετία, ο Ντομινίκ Πελικό τη νάρκωνε με αγχολυτικά και στη συνέχεια τη βίαζε ο ίδιος ή άνδρες που, όπως αναφέρει, «στρατολογούσε» μέσω διαδικτύου για αυτόν τον σκοπό.

«Αν ήμουν είκοσι χρόνια νεότερη, ίσως να μην τολμούσα να αρνηθώ τη δίκη κεκλεισμένων των θυρών», γράφει η ίδια στο βιβλίο της με τίτλο «Και η χαρά της ζωής», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 17 Φεβρουαρίου σε 22 γλώσσες. Μέσα από προσωπική εξομολόγηση, φωτίζει τη δύναμη που χρειάστηκε για να σταθεί δημόσια απέναντι στους κατηγορούμενους.