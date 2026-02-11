Τροπικός κυκλώνας Gezani σάρωσε τη Μαδαγασκάρη, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της χώρας, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 18 από τους θανάτους σημειώθηκαν στην Τοαμασίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, και δύο σε γειτονική περιοχή. Το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών (BNGRC) έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρες κοινότητες.

«Αυτό που συνέβη είναι μια καταστροφή: σχεδόν το 75% της πόλης Τοαμασίνα ισοπεδώθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος της νήσου, συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα, περιγράφοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για σκηνές χάους τη στιγμή που ο κυκλώνας έφτασε στη χώρα αργά το βράδυ. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο ισχυρούς ανέμους… Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά, όμως τραντάχθηκαν βίαια», ανέφερε ο Χαριμάνγκα Ραναΐβο, περιγράφοντας την αγωνία των κατοίκων.

Ο Gezani προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον 36 ανθρώπων. Περισσότεροι από 2.740 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους, καθώς ο κυκλώνας έπληξε τις παράκτιες περιοχές πριν κινηθεί προς την ενδοχώρα.

Εκτεταμένες ζημιές και εκτοπισμένοι

Σύμφωνα με το BNGRC, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν στον εκτοπισμό τουλάχιστον 6.870 ανθρώπων, ενώ συνολικά 250.406 κάτοικοι θεωρούνται θύματα της καταστροφής.

Πρόκειται για τον δεύτερο κυκλώνα που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος, μόλις δέκα ημέρες μετά τον τροπικό κυκλώνα Fytia, ο οποίος είχε προκαλέσει 14 νεκρούς και περισσότερους από 31.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Επικίνδυνοι άνεμοι και πλημμύρες

Στην κορύφωσή του, ο κυκλώνας συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας έως 185 χλμ/ώρα, με ριπές που έφταναν τα 270 χλμ/ώρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ξήλωσαν στέγες και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Οι αρχές είχαν ήδη κλείσει σχολεία και δημιουργήσει καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ενόψει της άφιξης του κυκλώνα. Παρά τα μέτρα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Τοαμασίνα προκάλεσε πλημμύρες στους δρόμους και κατέρρευση κατοικιών.

Στέγες διαλύθηκαν, ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι και το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη σοβαρές ζημιές, αφήνοντας πίσω του ένα τοπίο πλήρους καταστροφής.