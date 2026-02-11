Ο Κριστιάν Κουαμέ έμελλε να είναι ο παίκτης που θα έριχνε την αυλαία στις χειμερινές μεταγραφές του Άρη, αποτελώντας την πέμπτη και τελευταία προσθήκη της ομάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» σηματοδοτούν για τον 28χρονο επιθετικό ένα τέλος εποχής στην Ιταλία και παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ένα κεφάλαιο που άνοιξε απότομα αλλά και συνάμα με ελπιδοφόρα μηνύματα τα οποία έστειλε με την παρουσία του για 30 λεπτά κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Ιβοριανός επιθετικός έφευγε από τη Ρώμη το πρωί της περασμένης Παρασκευής και δύο μέρες μετά αγωνιζόταν στο «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης. Με μόλις μισή προπόνηση αλλά με σύμμαχο την εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο για πολλά χρόνια. Και σε αυτή ποντάρει ο Άρης, μαζί με τα διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά που διαθέτει από τους υπόλοιπους επιθετικούς του ρόστερ.

Μία κίνηση που εκ πρώτης όψεως κρίθηκε ως υπερβολή, αφού το ρόστερ διαθέτει ήδη τρεις φορ. Μόνο που αυτό έχει να κάνει με τα χαρτιά. Στην ουσία, ο Άρης έχει «βγάλει» το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν μόνο με τον ντεφορμέ Λορέν Μορόν των τεσσάρων γκολ σε 19 αναμετρήσεις. Καντεβέρε και Αλφαρέλα ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και συνδυαστικά δεν ξεπερνούν τις 12 συμμετοχές φέτος στο πρωτάθλημα, δίχως να έχουν βρει δίχτυα ούτε μία φορά.

Στοιχεία που έχουν παίξει τον ρόλο τους ώστε ο Άρης να αποτελεί μία από τις χειρότερες επιθέσεις του πρωταθλήματος με 17 γκολ ενεργητικό. Νούμερα τα οποία έπαιξαν τον ρόλο τους στην κίνηση υπέρβασης με τον Κουαμέ. Μία μεταγραφή με την οποία οι Θεσσαλονικείς ίσως παραδέχονται εμμέσως τόσο την αδυναμία τους στη γραμμή κρούσης όσο και το λάθος που έκαναν το περασμένο καλοκαίρι με την απόκτηση του Τίνο Καντεβέρε. Ένας φορ με μόλις 212 λεπτά συμμετοχής και την ίδια στιγμή ένα συμβόλαιο που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ!