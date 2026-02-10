Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
- Υπόθεση καταστρατήγησης κονδυλίων – Κερασάκι στην τούρτα είναι ο Παναγόπουλος;
- Τι θα μοιράζονται σύζυγος και παιδιά – Κληρονομιές χωρίς διαθήκη
Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, ο Νίκος Ξυλούρης παραμένει ένα σύμβολο ακατάλυτο, μια φωνή που ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, την Κρήτη και τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς. Το MEGA Stories παρουσιάζει ένα μεγάλο οδοιπορικό-αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της Κρήτης», αναζητώντας τα ίχνη του εκεί όπου όλα ξεκίνησαν: στις πλαγιές του Ψηλορείτη, στα σοκάκια των […]
Η αγωνία κορυφώνεται απόψε στη «Γη της ελιάς». Οι γιατροί δίνουν μάχη να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Ο Παρασκευάς έρχεται όλο και πιο κοντά στην αλήθεια και οι υποψίες του τείνουν να επιβεβαιωθούν. Ένα εκρηκτικό σκηνικό στήνεται στη Μάνη, όπου μια λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία. Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που […]
Υπάρχει κάτι αφοπλιστικά γνήσιο στον τρόπο που ο Γιάννης Νιάρρος τοποθετείται απέναντι στην τέχνη του και, κυρίως, απέναντι στην ίδια την έννοια της επιτυχίας. Για έναν ηθοποιό που έχει ήδη προλάβει να «γράψει» χιλιόμετρα στις πιο απαιτητικές θεατρικές σκηνές και να τιμηθεί με το «Βραβείο Χορν», η είσοδος στη μικρή οθόνη δεν μοιάζει με μια […]
Το «Φως στο Τούνελ» επιβεβαίωσε, για μία ακόμη εβδομάδα, την κυριαρχία του στους πίνακες τηλεθέασης -κατακτώντας την πρώτη θέση– και διατήρησε σταθερή τη δυναμική του στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής. Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σημειώνοντας 21,6% στο σύνολο του κοινού και […]