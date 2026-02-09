Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο βρισκόταν υπό καταδίωξη από την περιοχή της Καραϊβικής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Το πλοίο είχε καταφέρει να παρακάμψει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σκάφη που τελούν υπό κυρώσεις και εκτελούν δρομολόγια από ή προς τη Βενεζουέλα. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή λαθραίων μεταφορών πετρελαίου.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την κατάληψη του σκάφους, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση είχε αρχικά γίνει μέσω της πλατφόρμας Χ. Όπως αναφέρθηκε, οι δυνάμεις αναχαίτισαν και επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο Aquila II μετά από μια εξαντλητική καταδίωξη που ξεκίνησε από την Καραϊβική και ολοκληρώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με στοιχεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας (PDVSA), τα οποία επικαλείται το Reuters, το Aquila II είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου μαζί με άλλα σκάφη, μεταφέροντας περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό την Κίνα.

Η πλειονότητα των πλοίων εκείνης της αποστολής είτε έχει ήδη επιστρέψει στη Βενεζουέλα είτε έχει κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.