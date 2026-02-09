Παγκόσμια Ημέρα Πίτσας γιορτάστηκε σήμερα με εντυπωσιακή συμμετοχή στην Αθήνα, όπου σχηματίστηκαν ουρές δεκάδων μέτρων έξω από καταστήματα γνωστής αλυσίδας πίτσας.

Η εταιρεία, θέλοντας να τιμήσει τη γιορτή, προσέφερε δωρεάν μία πίτσα οκτώ κομματιών σε κάθε πελάτη, από τις τέσσερις έως τις έξι το απόγευμα. Η πρωτοβουλία αυτή προσέλκυσε πλήθος κόσμου, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στα σημεία διάθεσης.

Νέοι κυρίως, αλλά και οικογένειες ή μεμονωμένοι πελάτες, περίμεναν υπομονετικά στη σειρά για να επωφεληθούν από την προσφορά. Τα καταστήματα λειτούργησαν σε πλήρη ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου προχώρησαν σε δικές τους προσφορές και εκπτώσεις, τιμώντας με διαφορετικούς τρόπους ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά σε όλο τον κόσμο.