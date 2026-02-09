Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σημειώθηκαν στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 20:59 έως τις 21:26 ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις σε τρία δρομολόγια της βραδινής ζώνης, επηρεάζοντας δεκάδες επιβάτες.

Τα δρομολόγια που επηρεάστηκαν

Η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), με 140 επιβάτες, παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων και αναχώρησε με καθυστέρηση 26 λεπτών.

Η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), που μετέφερε 110 επιβάτες, σταμάτησε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με καθυστέρηση 54 λεπτών.

Η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς), με 50 επιβάτες, παρέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων και αναχώρησε με καθυστέρηση 4 λεπτών.

Ανακοίνωση της Hellenic Train

Η εταιρεία ανέφερε πως «βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο ευχαριστεί για την κατανόηση».