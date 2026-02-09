Με κοινή επιστολή προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου, Άννα Κουτσούπη και η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου, Ελένη Γαβρίλη, ζητούν ανάγκη άμεσης και καθαρής απόφασης για την έναρξη πτήσεων υδροπλάνων.

Όπως σημειώνουν στην επιστολή, η καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας εμπορικής χρήσης των υδροπλάνων είναι συνεχιζόμενη κι αυτό αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο για την έναρξη πτήσεων και την ουσιαστική ενίσχυση της νησιωτικής συνδεσιμότητας της Εύβοιας, της Σκύρου, των Σποράδων και όλων των νησιωτικών και χερσαίων προορισμών της χώρας!

«Η υπόθεση των υδροπλάνων στη χώρα έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί τεχνικό ή θεσμικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε μια παρατεταμένη εκκρεμότητα, η οποία δημιουργεί σύγχυση, αβεβαιότητα και πλέον εύλογη αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες και στον τουριστικό κλάδο. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, τα υδροπλάνα επανέρχονται διαρκώς στον δημόσιο λόγο. Νομοθετικά πλαίσια θεσπίζονται και τροποποιούνται, εξαγγελίες γίνονται και προσδοκίες καλλιεργούνται. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά καμία εμπορική δραστηριότητα υδροπλάνων στη χώρα».

Και συνεχίζουν, «ως δήμαρχος Σκύρου και ως εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου της Εύβοιας και της Σκύρου, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε άλλη αναμονή. Δεν μας ενδιαφέρει η αντιπαράθεση. Μας ενδιαφέρει ένα και μόνο πράγμα: να υπάρξει καθαρή, επίσημη και τελική απόφαση. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η άμεση αρχική διασύνδεση της Εύβοιας και της Σκύρου με τις Σποράδες και τον Βόλο, ως απαραίτητος αναπτυξιακός μοχλός για την ευρύτερη περιοχή, καθώς και η διασύνδεση με άλλους προορισμούς του Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας που διαθέτουν αδειοδοτημένα υδάτινα πεδία ή υδατοδρόμια. Η δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου υδροπλάνων μπορεί να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή, να διευκολύνει τις τουριστικές ροές και να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ προορισμών».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σκύρος, ήδη από τον Απρίλιο του 2014, το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου προχώρησε στον πρώτο διαγωνισμό στην Ελλάδα για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός λιμένα από ιδιωτικό φορέα, αποστέλλοντας την προκήρυξη σε δεκάδες λιμενικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου υδροπλάνων. «Και τώρα διαθέτει υδατοδρόμιο και υδάτινο πεδίο! Σε πολλές χώρες όπου τα υδροπλάνα λειτουργούν εδώ και χρόνια, τα πράγματα είναι απλά και λειτουργικά. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, έχουμε φτάσει στο σημείο να αναζητούμε πρόβλημα για κάθε λύση. Έτσι παραμένει ανενεργή μια τουριστική δραστηριότητα που θα μπορούσε να προσφέρει άμεση συνδεσιμότητα, εξωστρέφεια, ανταλλαγές επισκεπτών, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και ουσιαστική αναβάθμιση των μεταφορών αλλά και των διακομιδών!», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην κοινή επιστολή.