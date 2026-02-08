Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η τέλεια ευκαιρία για μια σύντομη ρομαντική απόδραση κοντά στην Αθήνα. Αν δεν θέλετε να ταξιδέψετε μακριά, υπάρχουν πολλές επιλογές που συνδυάζουν χαλάρωση, όμορφα τοπία και cozy διαμονή για ζευγάρια.

Πήλιο και Ζαγοροχώρια… κοντά στην καρδιά της φύσης

Αν αγαπάτε τα βουνά και τη φύση, το Πήλιο και τα Ζαγοροχώρια είναι ιδανικοί προορισμοί. Τα γραφικά χωριά, τα πέτρινα γεφύρια και τα μονοπάτια για περπάτημα δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για βόλτες χέρι-χέρι. Τα boutique ξενοδοχεία με τζακούζι ή τζάκι προσφέρουν ζεστασιά και ιδιωτικότητα, ενώ οι τοπικές ταβέρνες με παραδοσιακές γεύσεις ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Καλάβρυτα και Αράχωβα… για χειμερινό ρομαντισμό

Τα χιονισμένα τοπία των Καλαβρύτων και της Αράχωβας δημιουργούν μαγική ατμόσφαιρα. Ιδανικά για ζευγάρια που αγαπούν το χιόνι, το σκι ή απλώς ένα ζεστό καφέ μπροστά στο τζάκι. Μπορείτε να κλείσετε ένα cozy ξενοδοχείο ή ξενώνα, να απολαύσετε σπιτικές λιχουδιές και να ζήσετε ένα διήμερο γεμάτο χαλάρωση και ρομαντισμό.

Λουτρά Αιδηψού και Θερμοπύλες… για ζευγάρια που αγαπούν τα spa

Αν προτιμάτε τη χαλάρωση και την αναζωογόνηση, τα Λουτρά Αιδηψού και οι Θερμοπύλες προσφέρουν ιδανικές λύσεις. Ιαματικά λουτρά, spa και wellness centers συνδυάζονται με τη φυσική ομορφιά της περιοχής, για ένα διήμερο που θα σας γεμίσει ενέργεια και ρομαντισμό.

Δελφοί και Ναύπακτος… για ιστορικές και γαστρονομικές εμπειρίες

Για ζευγάρια που αγαπούν τον πολιτισμό και την ιστορία, οι Δελφοί και η Ναύπακτος συνδυάζουν γραφικά τοπία με πολιτιστικά αξιοθέατα. Περάστε μια μέρα εξερευνώντας τα μνημεία, κάντε βόλτα στις παραλίες ή τα πλακόστρωτα σοκάκια και ολοκληρώστε το διήμερο με ένα ρομαντικό δείπνο σε τοπική ταβέρνα με θέα.

Μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: κλείστε εγκαίρως τη διαμονή, επιλέξτε εστιατόρια με ζεστή ατμόσφαιρα, πάρτε μαζί σας κάμερα για να απαθανατίσετε τις στιγμές και αφήστε την καθημερινότητα πίσω σας. Με τους προορισμούς αυτούς, η γιορτή του έρωτα μπορεί να γίνει αξέχαστη, χωρίς πολύωρα ταξίδια, μόνο με όμορφες στιγμές και ζεστές αναμνήσεις.