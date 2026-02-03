Η Ουκρανία και οι Δυτικοί εταίροι της συμφώνησαν ότι συνεχείς παραβιάσεις μιας μελλοντικής εκεχειρίας από τη Ρωσία θα προκαλούν συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουκρανία έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους δυτικούς εταίρους της ώστε, σε περίπτωση επίμονων παραβιάσεων μιας μελλοντικής εκεχειρίας από τη Ρωσία, να ενεργοποιείται συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πληροφορία αυτή δημοσιεύουν οι Financial Times, επικαλούμενοι πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το σχέδιο έχει συζητηθεί επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων. Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα, το οποίο προβλέπει πολυεπίπεδη αντίδραση απέναντι σε οποιαδήποτε παραβίαση μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη Μόσχα.

Συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, στο πλαίσιο συνομιλιών που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το σχέδιο αντίδρασης

Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε ρωσική παραβίαση της εκεχειρίας θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών. Αρχικά θα εκδίδεται διπλωματική προειδοποίηση και, αν χρειαστεί, θα ακολουθούν ενέργειες του ουκρανικού στρατού για τον περιορισμό της παραβίασης.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, το σχέδιο προβλέπει δεύτερη φάση, με παρέμβαση δυνάμεων από τον λεγόμενο «συνασπισμό των προθύμων», στον οποίο συμμετέχουν κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Σε περίπτωση ευρύτερης επίθεσης, θα ενεργοποιείται, 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση, συντονισμένη αντίδραση από δύναμη με δυτική υποστήριξη, στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με τους Financial Times.