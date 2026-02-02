Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι προειδοποοίησε για τον κίνδυνο διχασμού, υποτέλειας και αποβιομηχάνισης της Ευρώπης στο μέλλον.

Κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα στο πανεπιστήμιο της Λουβέν, τόνισε ότι η πραγματική απειλή μετά την κατάρρευση της διεθνούς τάξης είναι το τι θα την αντικαταστήσει.

Ο Ντράγκι κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιβάλλουν δασμούς στην Ευρώπη, απειλούν την εδαφική της ακεραιότητα και θεωρούν το πολιτικό κατακερματισμό της χρήσιμο για τα συμφέροντά τους.

“Η Ευρώπη εχει μπροστά της ένα μέλλον, κατά το οποίο κινδυνεύει να διχαστεί, να ειναι υποτελής και να αποβιομηχανοποιηθεί“, τόνισε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, κατά την διάρκεια αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα, στο πανεπιστήμιο της Λουβέν, στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τον Ντράγκι, η πραγματική απειλή, μετά την κατάρρευση της διεθνούς τάξης, “αποτελείται από ό,τι θα την αντικαταστήσει”.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς στην Ευρώπη, απειλούν την εδαφική ακεραιότητά μας και αποσαφηνίζουν, για πρώτη φορά, ότι θεωρούν τον πολιτικό κατακερματισμό της Ευρώπης χρήσιμο για τα συμφέροντά τους“, είπε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως υπογράμμισε, “η Ευρώπη βρίσκεται τώρα μπροστά σε σταυροδρόμι: ή να μετατραπεί σε πραγματική ομοσπονδία κρατών, με την φιλοδοξία να είναι μια μεγάλη δύναμη, ή να κινδυνεύσει να μείνει στο περιθώριο”.

Ο Ιταλός διεθνούς φήμης οικονομολόγος σημείωσε, τέλος, οτι στους τομείς στους οποίους η Ευρώπη επέλεξε το ομοσπονδιακό μοντέλο -δηλαδή στην νομισματική πολιτική, στην ενιαία αγορά, στην ανταγωνιστικότητα και στο εμπόριο- όλοι την σέβονται ως μεγάλη δύναμη και μπορεί να διαπραγματεύεται με μία και μόνον φωνή”.