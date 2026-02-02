Τελειωμένη θεωρούν στο εξωτερικό τη μεταγραφή του Μόντσου Ροντρίγκεθ στη μεξικανική Χουάρες.

Τόσο στην Ισπανία όσο και στο Μεξικό, τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον Άρη, με μοναδική εκκρεμότητα τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η αρχική πρόταση της Χουάρες προέβλεπε δανεισμό με οψιόν αγοράς για τον πρώην μέσο της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, με το ύψος της ρήτρας να αποτελεί βασικό σημείο των διαπραγματεύσεων το τελευταίο διάστημα και τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα ποσό κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως κατέληξαν σε τελική συμφωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση από τον Άρη. Παρ’ όλα αυτά, όπως μετέδωσε χθες ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο παίκτης αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα για το Μεξικό, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.