Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα βόλεϊ στην Ιαπωνία προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν αθλητής χτύπησε κατά λάθος με τη μπάλα μια επόπτρια και ακολούθησε η πιο θεαματική συγγνώμη που έχει καταγραφεί στα γήπεδα.

Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν ο Γιούτζι Νισίντα, ένας από τους κορυφαίους παίκτες βόλεϊ παγκοσμίως, ενώ «θύμα» της απρόσμενης φάσης ήταν η διαιτητής του αγώνα επίδειξης All Star.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, την ώρα που ο Νισίντα επιχειρούσε ένα δυνατό σερβίς, η μπάλα βρήκε κατά λάθος τη διαιτητή στον ώμο. Ο Ιάπωνας άσος έσπευσε αμέσως να ζητήσει συγγνώμη, με τρόπο που φανέρωσε τη χαρακτηριστική ευγένεια και τον σεβασμό της ιαπωνικής κουλτούρας.

Ο Νισίντα πήρε φόρα, έτρεξε και με εντυπωσιακό «μακροβούτι» στο πάτωμα σύρθηκε μέχρι τα πόδια της διαιτητή, μένοντας μπρούμυτα με τα χέρια ανοιχτά, σε μια εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η διαιτητής, εμφανώς αιφνιδιασμένη, αντέδρασε με χαμόγελο, αποδεχόμενη την πιο εντυπωσιακή συγγνώμη που έχει δοθεί ποτέ στον χώρο του αθλητισμού.