Η Alibaba επιβεβαίωσε ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις σε εστιατόρια για κρατήσεις έγιναν από το σύστημα AI Qwen και όχι από ανθρώπους, απαντώντας σε εικασίες που υπήρχαν στο διαδίκτυο.

Η φυσική ροή της συνομιλίας, με παύσεις και τονισμούς που θεωρήθηκαν ως "ανθρώπινη ζεστασιά", προέρχεται από μια μηχανή αναγνώρισης συναισθημάτων και προθέσεων σε πραγματικό χρόνο που ενσωματώνει το σύστημα.

Το AI σύστημα της Alibaba μπορεί να εντοπίσει περισσότερα από 50 σύνθετα συναισθήματα μέσα σε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου και να επιλέγει κατάλληλες απαντήσεις για να κάνει τη συνομιλία πιο φυσική και συνομιλητική.

Σε αυτήν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα μπορούσε να λείπει η Alibaba. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η κινεζική εταιρεία πραγματοποίησε τηλεφωνικές κλήσεις για κρατήσεις σε εστιατόρια εξ ολοκλήρου με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Qwen, οι οποίες προκάλεσαν διαδικτυακές εικασίες για το αν συμμετείχαν άνθρωποι. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία, οι κλήσεις που κάποιοι έμποροι και χρήστες θεώρησαν ότι έγιναν από ανθρώπινους χειριστές ήταν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα της λειτουργίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Qwen εξήγησε ότι η φυσική ροή της συνομιλίας—με παύσεις, τονισμό και αυτό που περιγράφηκε από χρήστες ως «ανθρώπινη ζεστασιά»—προέρχεται από μηχανή αναγνώρισης συναισθημάτων και προθέσεων σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα εντοπίζει περισσότερα από 50 σύνθετα συναισθήματα μέσα σε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου και επιλέγει τις κατάλληλες απαντήσεις, κάνοντας τον φωνητικό βοηθό να ακούγεται πιο φυσικός κατά τη διάρκεια των πραγματικών κλήσεων.

Γιατί οι κλήσεις φαινόταν να έχουν «ωράριο εργασίας»

Η εταιρεία απάντησε επίσης στο ερώτημα γιατί ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης φαινόταν να λειτουργεί μόνο σε συγκεκριμένες ώρες. Όπως ανέφερε, οι εξερχόμενες κλήσεις για κρατήσεις προγραμματίζονται να γίνονται εντός των συνηθισμένων ωρών λειτουργίας των εστιατορίων.

Πρόκειται, όπως σημείωσε η Qwen, για επιλογή σχεδιασμού που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς επικοινωνίας και επιβεβαίωσης των κρατήσεων. Σύμφωνα με μεταφρασμένη αναφορά που επικαλείται τη δήλωση της εταιρείας, η λειτουργία έχει ρυθμιστεί ώστε να δραστηριοποιείται από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ., ευθυγραμμισμένη με τα ωράρια του κλάδου της εστίασης.

Μέρος της στρατηγικής για «agentic» τεχνητή νοημοσύνη

Η διευκρίνιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Alibaba να εξελίξει το Qwen από έναν συνομιλιακό βοηθό σε ένα «agentic» σύστημα, ικανό να εκτελεί αυτόνομα εργασίες σε διάφορες υπηρεσίες της εταιρείας. Στα μέσα Ιανουαρίου, η Alibaba ανακοίνωσε αναβάθμιση της εφαρμογής Qwen, που επιτρέπει στους χρήστες να παραγγέλνουν φαγητό, να πραγματοποιούν πληρωμές, να οργανώνουν ταξίδια και να κάνουν κρατήσεις μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας.

Όπως ανέφερε το Reuters, η εταιρεία παρουσίασε επίσης τη λειτουργία Task Assistant σε δοκιμαστική έκδοση, η οποία μπορεί να πραγματοποιεί πραγματικές τηλεφωνικές κλήσεις σε εστιατόρια στο πλαίσιο σύνθετων ροών εργασίας με πολλαπλά βήματα.

Κατά την παρουσίαση, ο στέλεχος της Alibaba Wu Jia τόνισε ότι η νέα κατεύθυνση του προϊόντος σηματοδοτεί τη μετάβαση από την τεχνητή νοημοσύνη που απλώς απαντά σε ερωτήσεις, σε μια που αναλαμβάνει δράση μέσω βαθιάς ενσωμάτωσης με τις πλατφόρμες Taobao, Alipay, Fliggy και Amap.

Η Qwen έχει επισημάνει ότι αναπτύσσει πρόσθετες δυνατότητες, όπως προσαρμόσιμες προσωπικές φωνές και κρατήσεις σε ξένες γλώσσες. Οι φωνητικοί πράκτορες, σύμφωνα με την εταιρεία, εξελίσσονται σε μια πιο ορατή και συχνά αμφιλεγόμενη πρώτη γραμμή στην καταναλωτική τεχνητή νοημοσύνη.