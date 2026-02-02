Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook, δεσμεύτηκε για «καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ» εντός του έτους, υπογραμμίζοντας ένα φιλόδοξο χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Η Apple ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα ρεκόρ, με έσοδα $143,8 δισεκατομμυρίων για το οικονομικό Α' τρίμηνο του 2026, μια αύξηση 16% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 23% φτάνοντας τα $85,3 δισεκατομμύρια, με ρεκόρ σε κάθε γεωγραφική περιοχή, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα $30 δισεκατομμύρια.

O Tim Cook, διευθύνων σύμβουλος της Apple, υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει «καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ» μέσα στο 2026, κατά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Πέμπτη. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια από τις πιο φιλόδοξες περιόδους για τον τεχνολογικό κολοσσό, που φαίνεται να προετοιμάζει το πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην ιστορία του.

«Όπως είπα στην αρχή των παρατηρήσεών μου, αυτό ήταν, από τόσες απόψεις, ένα αξιοσημείωτο τρίμηνο για την Apple, και είμαστε ενθουσιασμένοι για όλες τις ευκαιρίες που θα έχουμε τη χρονιά που έρχεται να παρουσιάσουμε καινοτομίες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ και να εμπλουτίσουμε τη ζωή των χρηστών σε κάθε βήμα», δήλωσε ο Cook. «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι η καλύτερη δουλειά μας είναι ακόμα μπροστά μας».

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ, με την Apple να καταγράφει έσοδα 143,8 δισ. δολαρίων για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από το iPhone αυξήθηκαν κατά 23%, φτάνοντας τα 85,3 δισ. δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες απέφεραν 30 δισ. δολάρια.

Αν και ο Cook απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένα προϊόντα, οι φήμες κάνουν λόγο για περισσότερα από 20 νέα λανσαρίσματα μέσα στο 2026. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, που αναμένεται να παρουσιαστεί μαζί με τη σειρά iPhone 18 το φθινόπωρο. Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo ανέφερε ότι το προϊόν βρίσκεται υπό ανάπτυξη αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις παραγωγής που ενδέχεται να περιορίσουν τη διαθεσιμότητά του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία εργάζεται επίσης πάνω σε έξυπνα γυαλιά που θα ανταγωνιστούν τα Ray-Ban, με στόχο κυκλοφορίας στα τέλη του 2026. Η πρώτη έκδοση, ωστόσο, δεν θα διαθέτει οθόνες επαυξημένης πραγματικότητας.

Παράλληλα, ένα νέο MacBook Pro με οθόνη OLED και chip M6 αναμένεται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη ανανέωση από το 2021. Επίσης, μια εκδοχή του Siri με τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένη στην τεχνολογία Gemini, αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026 με το iOS 26.4.

Ο Cook έχει επανειλημμένα εκφράσει αισιοδοξία για το μέλλον της Apple, ωστόσο η φράση «καινοτομίες που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ» θεωρείται ιδιαίτερα τολμηρή, όπως σχολίασε το MacRumors, συγκριτικά με τις συνήθεις δηλώσεις του περί ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Η Apple έχει ήδη ξεκινήσει τη χρονιά με την κυκλοφορία ενός ανανεωμένου AirTag που διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια Bluetooth και πιο ισχυρό ηχείο, το οποίο παρουσιάστηκε στις 25 Ιανουαρίου. Το κατά πόσο η υπόλοιπη σειρά προϊόντων θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες του Cook μένει να αποδειχθεί, καθώς η τεχνολογική βιομηχανία παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση της εταιρείας μέσα στο 2026.