Το 32ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» απόψε στις 21:00.
Η Αρετή αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το κόλπο που σκοπεύει να του στήσει ο Νταγιάννος.
Επεισόδιο 32 (Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου)
Η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του γιου του, ενώ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μίνα για να την πείσει να βάλει τέλος στη σχέση τους. Η Ελένη βυθίζεται ξανά στο αλκοόλ, ο Χάρης προσπαθεί να τη συγκρατήσει και την ώρα που όλοι παλεύουν με τα δικά τους αδιέξοδα, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο θα ανατρέψει τα πάντα.