Η Αρετή αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το κόλπο που σκοπεύει να του στήσει ο Νταγιάννος.

Επεισόδιο 32 (Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου)

Η Αρετή πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, για να τον προειδοποιήσει πως ο Νταγιάννος παίζει ένα ύπουλο παιχνίδι πίσω από την πλάτη του. Η συνάντησή τους, γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αναζωπυρώνει όσα προσπαθούν να ξεχάσουν. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του γιου του, ενώ η Μαρίκα επισκέπτεται τη Μίνα για να την πείσει να βάλει τέλος στη σχέση τους. Η Ελένη βυθίζεται ξανά στο αλκοόλ, ο Χάρης προσπαθεί να τη συγκρατήσει και την ώρα που όλοι παλεύουν με τα δικά τους αδιέξοδα, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο θα ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε το trailer του σημερινού επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου,

Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

