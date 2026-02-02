Απόψε στη «Γη της Ελιάς» οι ανατροπές συνεχίζονται. Η Αλεξάνδρα παίρνει δραστικά μέτρα απέναντι στη Χριστιάνα. Ο Κουράκος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτεη προδοσία στην καριέρα του. O Αντώνης «πληρώνει» το τίμημα για τη δολοφονία της Στέλλας.

Αναλυτικά η περίληψη στο σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:

Η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τη Χριστιάνα, ξεκαθαρίζοντάς της ότι ο Ορέστης ήρθε στη ζωή της για να μείνει. Λίγο αργότερα, ο Ορέστης επισφραγίζει τον έρωτά τους με ένα δαχτυλίδι κι ο αρραβώνας τους επισημοποιείται. Στο μεταξύ, η Μαριλένα και η Ξένια ενώνονται σε μια μυστική συμμαχία εναντίον της Ασπασίας. Όταν το μαθαίνει ο Λυκούργος, χάνει τον έλεγχο και η οργή του απειλεί να τους τινάξει τα σχέδια στον αέρα. Η διαθήκη του Δημοσθένη ανοίγει και η αποκάλυψη του πραγματικού κληρονόμου της περιουσίας του ταράζει τα νερά. Ο Κουράκος, βασανισμένος από τις τύψεις για το σκάνδαλο με τον Βαγιάκο, φτάνει στο σημείο να σκεφτεί ακόμη και την παραίτηση από το Σώμα. Την ίδια ώρα, ο Βαγιάκος, πανικόβλητος, ζητά βοήθεια από την Αμαλία κι εκείνη τον φυγαδεύει, ενεργοποιώντας ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία. Σε ανύποπτη στιγμή, ο Αντώνης δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποιον που απειλεί να αποκαλύψει την εμπλοκή του στον φόνο της Στέλλας Καρνέζη και να τον καταστρέψει.

Δείτε το trailer του σημερινού επεισοδίου:

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA