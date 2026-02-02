Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2026, οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής με απόφαση του Δ.Σ του ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 10:30 π.μ. στα γραφεία του ΣΑΤΑ, στην οδό Μάρνη 17 και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο.

Το ΣΑΤΑ δηλώνει ότι απορρίπτει πλέον κάθε συζήτηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αιχμή –όπως αναφέρει– τις ρυθμίσεις που προωθούνται στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης.

Η ελάχιστη μίσθωση και τα Ε.Ι.Χ.

Όπως αναφέρει το ΣΑΤΑ, “με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση, το υπουργείο Μεταφορών αλλοιώνει και το καθεστώς της ελάχιστης μίσθωσης των Ε.Ι.Χ. με οδηγό, μειώνοντάς την από τα 90 ευρώ στα 50 ευρώ”. Το συνδικάτο τονίζει ότι από 1/1/2027 παύει να υφίσταται ο μέχρι σήμερα σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπηρεσιών ταξί και των Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά στο επίμαχο άρθρο της νομοθεσίας, σύμφωνα με το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα νέα οχήματα επιχειρήσεων Ε.Ι.Χ. με οδηγό στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, ενώ το ελάχιστο τίμημα μίσθωσης για τα οχήματα αυτά ορίζεται στα 50 ευρώ.

Κατά το ΣΑΤΑ, η ρύθμιση αυτή οδηγεί σε απαξίωση του επαγγέλματος και αφήνει τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί «στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων».

Υποδομές φόρτισης

Το συνδικάτο αμφισβητεί τα στοιχεία που παρουσιάζει το υπουργείο σχετικά με την επάρκεια των υποδομών φόρτισης, σημειώνοντας ότι οι αναφορές σε 100.000 φορτιστές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι οικιακοί φορτιστές δεν ξεπερνούν τις 10.000, ενώ οι ταχυφορτιστές 50 kW ανέρχονται σε 1.562, με μόλις περίπου 10 φορτιστές ισχύος 150 kW, οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι για επαγγελματικούς στόλους, όπως τα ταξί.

Το σύνολο των σημείων επαναφόρτισης ανερχόταν, σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, τον Δεκέμβριο του 2025 σε 8.757, με τον ρυθμό αύξησης να έχει κορυφωθεί το 2023 και έκτοτε να παρουσιάζει επιβράδυνση, βάσει στοιχείων ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων.

Κόστος λειτουργίας

Παράλληλα, το Συνδικάτο επισημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές επιβαρύνσεις των ηλεκτρικών ταξί, αναφέροντας ότι ένα ηλεκτρικό όχημα μπορεί να περνά έως και 1.100 ώρες ετησίως σε φόρτιση, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 μήνα εκτός εργασίας.

Γίνεται επίσης λόγος για την απροθυμία ασφαλιστικών εταιρειών να καλύψουν ζημιές στις μπαταρίες, καθώς και για την απουσία ταχυφορτιστών σε πιάτσες ταξί τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Το ΣΑΤΑ υπενθυμίζει ότι ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και πέντε χρόνια, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών.

Λωρίδες κυκλοφορίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση των λεωφορειολωρίδων, με το Συνδικάτο να σημειώνει ότι, σε αντίθεση με πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η χρήση τους από έμφορτα ταξί απαγορεύεται.

Παράλληλα, σε σχέση με την άρνηση της κυβέρνησης να εγκρίνει αυξήσεις κομίστρου στα ταξί, το ΣΑΤΑ παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 2022 οι τιμές βενζίνης και diesel έχουν αυξηθεί κατά 25%–30%, η ασφάλιση ταξί κατά 18%, ενώ το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών έχει αυξηθεί σε ποσοστό άνω του 30%.

Έκκληση για παρέμβαση Μητσοτάκη

Το συνδικάτο τονίζει ότι, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μόνο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να δώσει λύση στα αιτήματα του κλάδου. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται, πέραν της ηλεκτροκίνησης, ζητήματα όπως η παράνομη δραστηριότητα πλατφορμών, η υπερφορολόγηση, η υποκλοπή μεταφορικού έργου από Ε.Ι.Χ. και οι εκκρεμότητες στις άδειες ταξί.