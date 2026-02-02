Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη την απώλεια του Στυλιανού – Γαϊτάνου (Νάκη) Ιωαννίδη σε ηλικία 83 ετών.

Ο Νάκης Ιωαννίδης ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1970 στην εφημερίδα «Απογευματινή» και εργάστηκε σε σημαντικές εφημερίδες όπως η «Βραδυνή» (1971-1984) και ο «Ελεύθερος Τύπος».

Κατά τη διάρκεια των ετών, ασχολήθηκε ειδικά με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, αφήνοντας χαρακτηριστικό στίγμα στην περιγραφή κοσμικών γεγονότων της Αθήνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του Στυλιανού – Γαϊτάνου (Νάκη) Ιωαννίδη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Νάκης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1970 στην εφημ. «Απογευματινή». Το 1971 πήγε στην «Βραδυνή», όπου έμεινε έως το 1984 ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελεύθερος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου».

Ο Νάκης Ιωαννίδης στα πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής του παρουσίας ασχολήθηκε με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, όπου άφησε χαρακτηριστικό στίγμα, περιγράφοντας τα κοσμικά γεγονότα της πόλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον συνάδελφο και συλλυπείται τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Νάκη Ιωαννίδη θα δοθεί αύριο, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.