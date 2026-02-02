Στις 2 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε στο δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας η δίκη για τη δολοφονία της 43χρονης Δώρας, μητέρας τριών παιδιών, που δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 από τον πρώην σύντροφό της στο Αγρίνιο.

Η δίκη για τη δολοφονία της 43χρονης Δώρας, μητέρας τριών παιδιών από το Αγρίνιο, ξεκίνησε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, ανήμερα των γενεθλίων της γυναίκας που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Η τραγωδία είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο πρώην σύντροφός της την πυροβόλησε θανάσιμα μέσα στο αυτοκίνητό της, μέρα μεσημέρι, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με το ilefkada, η διαδικασία άνοιξε με τη δήλωση του συνηγόρου του κατηγορουμένου, Πάνου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι ο πελάτης του είναι συντετριμμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη Δώρα, αλλά επιδίωκε να την πείσει να επιστρέψει στη ζωή του.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος επανέλαβε αυτή τη θέση, λέγοντας ότι είχε μαζί του το όπλο για να αυτοκτονήσει μπροστά της. Ωστόσο, όπως κατέθεσε, η κατάσταση ξέφυγε και τελικά πυροβόλησε τη γυναίκα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Αγρινίου.

Η μητέρα της αδικοχαμένης γυναίκας βλέποντας τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της κόρης της, ξέσπασε φωνάζοντας: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» και συνέχισε απαρηγόρητη να επαναλαμβάνει: «Γιατί, το παιδί μου, γιατί;»

Από την πλευρά της, η μητέρα του δράστη προσπάθησε να ανασκευάσει την αρχική της κατάθεση, υποστηρίζοντας – σύμφωνα με το agriniopress – ότι ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μετά τη δολοφονία δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους.

Kατά το τοπικό σάιτ, τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε.

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.