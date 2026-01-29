Η Χριστίνα Γκόλια, από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ένιωθε την καρδιά της να χτυπά στους ρυθμούς του αστικού τραγουδιού, σε εκείνες τις μελωδίες που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα. Από τα παιδικά της χρόνια ανακάλυψε τη μαγεία του ρομαντικού τραγουδιού και, πολλά χρόνια αργότερα, αυτή η αγάπη την έφερε να συναντηθεί με τον Μιχάλη Κουμπιό. Μαζί δημιούργησαν το ψηφιακό άλμπουμ «Ζητάτε να σας πω», έναν δίσκο με εννέα τραγούδια-ορόσημα που ξαναφέρνουν στο φως μνήμες, συναισθήματα και ιστορίες. Το ομώνυμο κομμάτι ξεχωρίζει ήδη, χαρίζοντας στη Χριστίνα μια ιδιαίτερη σύνδεση με το σήμερα.

Σας πετυχαίνω λίγο πριν την πρόβα σας για τη μουσική παράσταση «Ζητάτε να σας πω» με τραγούδια που αφορούν τη συλλογική μνήμη. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το άλμπουμ με τις διασκευές;

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μου άρεσε να τραγουδώ τραγούδια που διαμόρφωσαν τον εσωτερικό κόσμο πολλών ανθρώπων, από διαφορετικές γενιές και εποχές.

Όταν γνώρισα τον συνθέτη Μιχάλη Κουμπιό μου πρότεινε να διασκευάσει για τη φωνή μου μια σειρά από τραγούδια που «μιλάνε» στο σήμερα.

Ήταν κοινή επιθυμία να ξαναπιάσουμε με σεβασμό τραγούδια –ορόσημα και να τα φέρουμε ξανά σε ζωντανό διάλογο με το παρόν. Το άλμπουμ των διασκευών είναι ουσιαστικά μια χειρονομία μνήμης αλλά και μια εξομολόγηση για το τι μας συγκινεί ακόμα βαθιά.

Η παράσταση την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εκτός από τα τραγούδια του άλμπουμ τι άλλο θα περιέχει;

Σαφώς και η παράσταση δεν περιορίζεται στο υλικό του άλμπουμ. Ξεδιπλώνεται σαν μια ζωντανή αφήγηση, με απρόσμενα τραγούδια και μικρές αφηγηματικές στιγμές που ανοίγουν χώρο στη μνήμη και στο συναίσθημα. Δημιουργούμε έναν σκηνικό κόσμο όπου το παλιό συνομιλεί με το καινούργιο, όπου οι ιστορίες επιστρέφουν για να ειπωθούν αλλιώς και η μουσική γίνεται τρόπος να συναντηθούμε και να μοιραστούμε όσα μας ενώνουν.

Ήταν η μουσική παρούσα πάντα στη ζωή σας; Είχατε κάποια ερεθίσματα από το οικογενειακό σας περιβάλλον που σας ώθησαν σε αυτήν την κατεύθυνση;

Αν και μεγάλωσα στην Ελασσόνα της Θεσσαλίας, η καρδιά μου από μικρή χτυπούσε στους ρυθμούς των κοσμοπολίτικων τραγουδιών που γέμιζαν το σπίτι μας. Τα ρομαντικά τραγούδια του γραμμοφώνου με συντρόφευαν από τα πρώτα μου βήματα. Άκουγα τη Σοφία Βέμπο και τη Δανάη, ταξίδευα με την Ella Fitzgerald και τη Nina Simone, και φανταζόμουν κόσμους μέσα από τις μελωδίες της Édith Piaf, της Ornella Vanoni και της Milva. Κάθε φωνή, κάθε τραγούδι, ήταν σαν ένα μικρό παράθυρο σε άλλες ζωές, σε άλλες ιστορίες, που με έκαναν να αγαπήσω τη μουσική όχι μόνο σαν ήχο, αλλά σαν συναισθηματικό ταξίδι.

Να φανταστώ πως δεν μείνατε μόνο σε αυτά τα ακούσματα;

Όχι βέβαια. Έχω ακούσει πολλά και διαφορετικά είδη τραγουδιών απ’ όλον τον κόσμο. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται αλλά έχω μια πολύ ανοιχτή μουσική αντίληψη! Μπορεί μέσα σε μια μέρα να ακούσω από τις μεγάλες ντίβες της Ιαπωνίας Mariya Takeuchi και Hibari Misora έως τις πορτογαλίδες Mariza και Carminho. Και από την δική μας Σtella έως την Κολομβιανή Karol G. Εκτιμώ πως έχω μια ανοιχτή μουσική αντίληψη, αλλά και μια ικανότητα να απολαμβάνω την ουσία της μουσικής χωρίς όρια.

Ταυτότητα Παράστασης

Χριστίνα Γκόλια: Ζητάτε να σας πω…

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΟΚΑΝΗ

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 | 20:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

A’ Μέρος 45′

Β’ Μέρος 45′

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος: 20€

Μειωμένο: 15€ (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ, 65+)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.ticketservices.gr/event/mmb-xristina-gkolia-zitate-na-sas-po/?eventid=13916&showid=93286

Τραγούδι, ερμηνείες κειμένων: Χριστίνα Γκόλια

Κείμενα – καλλιτεχνική επιμέλεια, ερμηνείες κειμένων, πλήκτρα: Μιχάλης Κουμπιός

Πιάνο, ερμηνείες κειμένων, παρτιτούρες για πιάνο: Μαρίνα Τσοκάνη

Shadow Art: Patrick M

Post Production: Ανδρέας Κουρελάς

Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Φραγκέλης

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από τη Meditelectro: https://orcd.co/zitatenasaspw