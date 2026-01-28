Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια της πορείας του στη διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά έρχεται με υψηλό ηθικό και αυτοπεποίθηση, μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με 8 βαθμούς στον όμιλο, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ότι μια νίκη στο Άμστερνταμ θα τους εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, με δυνατή άμυνα και οργανωμένο παιχνίδι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ταρέμι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Άγιαξ, πατήστε εδώ.

