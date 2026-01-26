Συνελήφθη 16χρονος μαθητής στο 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας με τρία μαχαίρια και έναν κόφτη στην κατοχή του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες.

Σχηματίστηκε δικογραφία κατά του πατέρα του μαθητή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στη Γλυφάδα, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο μαθητή που είχε στην κατοχή του επικίνδυνα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι ο ανήλικος εντοπίστηκε στον προαύλιο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Γλυφάδας να φέρει τρία μαχαίρια και έναν κόφτη. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν επιτόπου, προκειμένου να διερευνηθούν τα κίνητρά του και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν τα αντικείμενα στην κατοχή του.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για περαιτέρω εξέταση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει η νομοθεσία.