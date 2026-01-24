Το Volkswagen Golf R ενισχύεται περαιτέρω με την ειδική έκδοση Golf R Black Edition, που προσθέτει έναν πιο έντονο και ξεκάθαρο σχεδιαστικό τόνο στην ήδη δυναμική του ταυτότητα.

Το Golf R εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2.0 TSI, αποδίδοντας 245 kW (333 PS) και 420 Nm ροπής, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα. Η βασική τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 250 km/h, ενώ με το πακέτο R-Performance μπορεί να φτάσει έως τα 270 km/h, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Η μετάδοση της ισχύος πραγματοποιείται μέσω του επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη DSG, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη τετρακίνηση 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring.

Το Golf R Black Edition, προσφέρεται στην Ελλάδα από τις 71.380 ευρώ