Ενός λεπτού σιγή, πριν από τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ-Μπέτις 2-0 για το Europa League, κρατήθηκε στην Τούμπα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συμπαραστάθηκαν και δεν ξέχασαν την τραγωδία των Τεμπών.

«Αδαμούθ, Τέμπη. Διαφορετικά μέρη, ίδια τραγωδία», έγραφε το πανό στα αγγλικά. Η Μπέτις σχολίασε θετικά το πανό και έδωσε συγχαρητήρια.

Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Αδαμούθ, που κόστισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και άφησε πίσω της περισσότερους από 290 τραυματίες, έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη. Η ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα τηρήθηκε μετά από αίτημα της Μπέτις στην UEFA.