Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πώς θα προμηθευτούμε το σύστημα για να προλάβουμε νέο μπλακ άουτ στο FIR: Με έρανο η αγορά
- ∆ιά… περιφοράς, µε δωρεές από τον ιδιωτικό τοµέα, θα προµηθευτεί τελικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το νέο Σύστηµα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής – VCRS
- Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να «ξελασπώσουν» το κράτος, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του
- Την κατεπείγουσα προµήθειά του µπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ένας Ασφαλής και νόμιμος τρόπος
ΕΝΦΙΑ πώς θα τον μειώσετε
•Εκπτωση έως 20% µε µια αίτηση στο myPROPERTY για ασφάλεια από φυσικές καταστροφές •Τι ισχύει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
Αυτοψία των «ΝΕΩΝ»
Τα απομεινάρια μίας καταστροφής
Η συμφωνία για τηνΓροιλανδία
Καν’το όπως η Κύπρος
• Γιατί επιλέχθηκε το µοντέλο των βρετανικών βάσεων στη ∆εκέλεια και το Ακρωτήρι
• Γιατί ανησυχούν οι ∆ανοί και οι Γροιλανδοί
• ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Οι Ευρωπαίοι συζήτησαν κάθε ενδεχόµενο παρά την εκτόνωση
Ανακοινώσεις
Το Πάσχα η Ανάσταση της Χάλκης
• Με ποια µορφή θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή