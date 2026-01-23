Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πώς θα προμηθευτούμε το σύστημα για να προλάβουμε νέο μπλακ άουτ στο FIR: Με έρανο η αγορά

∆ιά… περιφοράς, µε δωρεές από τον ιδιωτικό τοµέα, θα προµηθευτεί τελικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το νέο Σύστηµα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής – VCRS

Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να «ξελασπώσουν» το κράτος, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του

Την κατεπείγουσα προµήθειά του µπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ένας Ασφαλής και νόμιμος τρόπος

ΕΝΦΙΑ πώς θα τον μειώσετε

•Εκπτωση έως 20% µε µια αίτηση στο myPROPERTY για ασφάλεια από φυσικές καταστροφές •Τι ισχύει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Αυτοψία των «ΝΕΩΝ»

Τα απομεινάρια μίας καταστροφής

Η συμφωνία για τηνΓροιλανδία

Καν’το όπως η Κύπρος

• Γιατί επιλέχθηκε το µοντέλο των βρετανικών βάσεων στη ∆εκέλεια και το Ακρωτήρι

• Γιατί ανησυχούν οι ∆ανοί και οι Γροιλανδοί

• ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Οι Ευρωπαίοι συζήτησαν κάθε ενδεχόµενο παρά την εκτόνωση

Ανακοινώσεις

Το Πάσχα η Ανάσταση της Χάλκης

• Με ποια µορφή θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή