Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πώς θα προμηθευτούμε το σύστημα για να προλάβουμε νέο μπλακ άουτ στο FIR: Με έρανο η αγορά

  • ∆ιά… περιφοράς, µε δωρεές από τον ιδιωτικό τοµέα, θα προµηθευτεί τελικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το νέο Σύστηµα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής – VCRS
  • Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να «ξελασπώσουν» το κράτος, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του
  • Την κατεπείγουσα προµήθειά του µπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ένας Ασφαλής και νόμιμος τρόπος

ΕΝΦΙΑ πώς θα τον μειώσετε

•Εκπτωση έως 20% µε µια αίτηση στο myPROPERTY για ασφάλεια από φυσικές καταστροφές •Τι ισχύει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Αυτοψία των «ΝΕΩΝ»

Τα απομεινάρια μίας καταστροφής

Η συμφωνία για τηνΓροιλανδία

Καν’το όπως η Κύπρος

• Γιατί επιλέχθηκε το µοντέλο των βρετανικών βάσεων στη ∆εκέλεια και το Ακρωτήρι

• Γιατί ανησυχούν οι ∆ανοί και οι Γροιλανδοί

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Οι Ευρωπαίοι συζήτησαν κάθε ενδεχόµενο παρά την εκτόνωση

Ανακοινώσεις 

Το Πάσχα η Ανάσταση της Χάλκης

• Με ποια µορφή θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή

