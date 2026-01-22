Η Ρεάλ Μπέτις αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ και από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, έχοντας μάλιστα και επισκέψεις.

Ο Λορέν Μορόν βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου έχουν καταλύσει οι Ισπανοί, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν μέσα σε πολύ θερμό κλίμα. Άλλωστε, ο επιθετικός του Άρη ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην ομάδα της Ανδαλουσίας και έχει περάσει σε αυτήν τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του.

Ο Μορόν αγωνίστηκε στη Μπέτις από το 2018 μέχρι το 2023 (με δανεισμούς στο ενδιάμεσο) με 29 γκολ και 7 ασίστ σε σύνολο 131 αγώνων.